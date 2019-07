Freddie Mercury «Bohemian Rhapsody» de Queen, el vídeo de las mil millones de visitas rechazado por su discográfica Es el primer vídeoclip de los setenta (lo que le convierte en el más antiguo hasta la fecha) en alcanzar la citada cifra en la plataforma de «streaming»

ABC @abc_cultura Actualizado: 22/07/2019 18:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Bohemian Rhapsody» se resiste a dejar la cima. Tras el clamoroso éxito del biopic de Freddie Mercury homónimo, todo lo que relacionado con el clásico de Queen se convierte en oro. Y el videoclip original no iba a ser menos.

El vídeo, grabado en 1975, acaba de erigirse como el primero de la década de los setenta en alcanzar los mil millones de de visualizaciones de Youtube. De este modo, consigue un hito histórico como el primer vídeoclip anterior a los años 90 en alcanzar esta cifra de reproducciones en la plataforma.

Los miembros de la banda Brian May y Roger taylor han celebrado la cifra récord, al tiempo que han anunciado que van a lanzar una versión remasterizada (disponible desde hoy en el canal de Youtube de la banda, https://Queen.lnk.to/QueenYT), así como tres vídeos nuevos, uno para esta canción y los otros para «Kind of Magic» y «Don't Stop Me Now», para los que usarán contenido que suban los fans a la página www.youarethechampions.com

El mítico «hit», que se ha convertido en emblema de la banda, ya apuntaba formas en diciembre de 2018, poco después de estrenarse el filme, cuando fue nombrada la canción más escuchada del mundo. En 2004, la canción fue reconocida en el Salón de la Fama de los Grammy y la interpretación vocal de Freddie Mercury fue nombrada por los lectores de la revista Rolling Stone como la mejor de toda la historia del rock.

Compuesta por el fallecido vocalista Freddie Mercury hace 44 años, «Bohemian Rhapsody» fue el punto de inflexión de la banda británica. La eclosión de su éxito no se consiguió a la primera, como refleja la película homónima. La canción, que formaba parte del álbum «A Night at the Opera», ya que fue rechazada de plano por la discográfica.

Los ejecutivos de EMI afirmaron que el tema nunca vendería debido a sus seis minutos de duración (en la época, las radios dictaminaban que eran tres) y su extraña mezcla, con pasajes operísticos y líricos acerca de Galileo y Scaramouche. El agente desechó «Bohemian Rhapsody» como single del disco, por lo que no tendría promoción.

Pero no se rindieron. Freddie Mercury le entregó al locutor Kenny Everett una copia que llegó a reproducir hasta 14 veces en un solo fin de semana en el programa que tenían en 1975 en Radio Capital UK. La recepción del público fue positiva y EMI finalmente lo lanzó como single.