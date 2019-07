Los festivales de música más importantes de julio de 2019 Estas son las citas que no te puedes perder en el primer tramo del verano

El mes de julio es el más frenético en actividad festivalera de todo el verano, así que un repaso a la agenda puede resultar de gran ayuda para no perderse ninguna cita interesante. Estas son las más destacadas por orden cronológico, con fechas, localización, recios y cartel.

Cruïlla: Barcelona. Parc del Fòrum. 3, 4, 5 y 6 de julio. Abono 120 euros. Cartel: Black Eyed Peas, Foals, Zaz, Vetusta Morla, Garbage, Kylie Minogue (en su único concierto en España), Love of Lesbian, Jorge Drexler, Dorian, Berri Txarrak, Tiken Jah Fakoly, Bastille, Natos & Waor, Ayax & Prok o Michael Kiwanuka, Xoel López.

Vida Festival: Vilanova i La Geltrú. Varios escenarios. Del 4 al 7 de julio. Abono 75 euros. Cartel: Hot Chip, Beirut, Aries, Molly Burch, Stella Donnelly, Sharon Van Etten, Yawners.

Rock Fest: Santa Coloma de Gramenet. Parc de Can Zam. Del 4 al 7 de julio. Abono 170 euros. Cartel: Def Leppard, ZZ Top y King Diamond, Saxon, Cannicbal Orpse, Cradle of Filth, Dream Theater, Arch Enemy, Böhse Onkelz, Demons & Wizards, Therion, Testament, Dee Snider, Napalm Death, Hammerfall, Michael Monroe, Angelus Apatrida, Sacred Reich, Children of Bodom, Ankhara o Rage

Resurrection. Viveiro. Recinto de conciertos. Del 3 al 6 de julio. Abono 155 euros. Cartel: Slipknot, King Diamond, Slayer Arch Enemy, Parkway Drive, Trivium, Lamb Of God, Testament, Within Temptation, Kvelertak, Cradle Of Filth.

Río Babel: Madrid. IFEMA-Feria de Madrid. Del 4 al 6 de julio. Abono 55 euros. Cartel: Love of Lesbian, Bad Bunny, Jorge Drexler, Bomba Estéreo, Fuel Fandango, Muerdo, Los Espíritus, Cuarteto de Nos, La Pegatina, Fatboy Slim, Mon Laferte, Dorian, Trending Tropics, Él mató a un policía motorizado.

Huercasa. Riaza (Segovia). Del 5 al 7 de julio. Abono 70 euros. Cartel: Ashley Campbell, Will Hoge, la HCF All-Stars Band liderada por Jeff Spinoza, Chuck Mead & The Grassy Knoll Boys, The Long Ryders, Hayes Carll, Quique González.

Starlite: Marbella. Cantera de Nagüeles. Del 5 de julio al 23 de agosto. Entrada por días. Cartel: James Rhodes & Katie Melua, Taburete, Jason Derulo, Juanes, Jamie Cullum, Luis Fonsi, Eros Ramazzotti, Bertín Osborne & Pitingo, Sting, Ben Harper, Pablo López, Poveda, Manuel Carrasco, Maluma, Juan Magán, Melendi, Ketama, Beach Boys, Morat, Raphael, José Mercé & Tomatito, Bisbal, Diana Krall, Roger Hodgson, Il Divo, Mocedades

Bilbao BBK Live: Bilbao. Kobetamendi. Días 11, 12 y 13 de julio. Abono 160 euros. Cartel: Rosalía, Vetusta Morla, Cala Vento, Cupido, Antifan o Pony Bravo. La sección internacional de esta cita también luce figuras ilustres como Liam Gallagher, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Weezer, The Strokes, Suede, The Good, The Bad & The Queen, Hot Chip, Vince Staples o Laurent Garnier.

Mad Cool: Madrid. Ifema. Días 11, 12 y 13 de julio. Abono 175 euros. Cartel: Rosalía, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Iggy Pop, The Smashing Pumpkins, The National, Vetusta Morla, Teenage Fanclub, The Cure, Cat Power, Gossip o Lauryn Hill.

GraniRock: Quintana de la Serena. Recinto de conciertos. Días 11, 12 y 13 de julio. Abono 35 euros. Cartel: Mala Rodríguez, The Zombie Kids, Mafalda, Def Con Dos, Mojinos Eskozíos, Non Servium, Soziedad Alkoholika y The Buzzos.

FIB: Benicàsim. Recinto de conciertos. Días 18, 19, 20 y 21 de julio. Abono 155 euros. Cartel: Fatboy Slim, Lana del Rey, Kings of Leon, Franz Ferdinand, Black Lips, Yellow Days, Kodaline y Superorganism. Cupido, Belako, Kokoshca, Soleá Morente & Napoleón Solo, Disco las Palmeras, Cariño, La Zowie, La M.O.D.A. o Alien Tango.

Sónar: Barcelona. Fira Montjuïc (diurno) y Fira Gran Via L’Hospitalet (nocturno). Días 18, 19 y 20 de julio. Abono 195 euros. Cartel: A$AP Rocky, Lil Uzi Vert, Vince Staples, Disclosure, Paul Kalkbrenner, Four Tet, Daphni, Floating Points.

Motorbeach: Asturias. Playa La Espasa. Del 25 al 28 de julio. Abono 50 euros. Cartel: Burning, Ray Collins Hot Club, Los Deltonos, The Monsters, The Buttshakers, Screamers and Sinners, The Dustaphonics, The Neatbeats, Stacie Collins, Aurora & The Betrayers, Nico Duportal, Franydon, Adolfo Bonneville, Marciano Pizarro.

La Mar de Músicas: Cartagena. Varios escenarios. Del 19 al 27 de julio. Entrada por días. Cartel: Kamasi Washington, Ólafur Arnalds, Salif Keita, Amaia, Snarky Puppy y Toquinho junto a Silvia Pérez Cruz, Elza Soares, o los tres hijos de Enrique Morente (Kike, Estrella y Soleá).

Jazzaldia: San Sebastián. Del 24 al 28 de julio. Entradas por escenarios y días. Cartel: Diana Krall, Jamie Cullum, Neneh Cherry, Joshua Redman, Maria Schneider y Donny McCaslin.

Low Festival: Benidorm. Ciudad Deportiva Guillermo Amor. Días 26, 27 y 28 de julio. Abono 65 euros. Cartel: Foals, Bastille, o The Vaccines, New Order, Cut Copy, Fischerspooner, Vetusta Morla, La Casa Azul, Fangoria, Viva Suecia, Carolina Durante, Varry Brava, The Limboos, Camellos, The New Raemon, Cupido.

Noches del Botánico: Madrid. Jardín Botánico UCM. Hasta el 31 de julio. Entrada por días. Cartel: Paul Carrack, Jane Birkin, George Benson, Russian Red, Ben Harper...