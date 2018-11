Estas son las pistas que Alejandro Sanz está dejando de «No tengo nada», su nueva canción El tema estará disponible el 30 de noviembre, pero el artista ha publicado pequeños fragmentos de la letra y la música en su cuenta de Instagram

EFE

Alejandro Sanz ha desvelado hoy en sus redes sociales que el primer sencillo de su duodécimo disco de estudio se titulará «No tengo nada» y que estará disponible a partir del 30 de noviembre, de acuerdo con EFE.

Fue en agosto cuando el cantante y compositor madrileño dio noticia de la grabación de este tema, entonces sin nombre, con un vídeo en Instagram en el que permitía escuchar unos pocos segundos del mismo y un mensaje que decía: «Hoy por fin he grabado la primera voz del primer sencillo y del disco y me he emocionado».

Ahora, el artista ha ido publicando de forma sucesiva en esa red social imágenes en su cuenta con pequeños fragmentos con la letra de la canción:

«Para no olvidarme, lo único que quiero es que tú me nombre sy todos los miedos se vayan».

«Yo quiero abrazarte. Quiero dormir contigo y despertarme abrazándote la espalda»

«Yo no tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti. Yo no tengo nada solo a ti».

«Yo no tengo nada si me das la vuelta a los bolsillos, niña. Yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos».

Su último disco en el mercado, «Sirope», se remonta a 2015, tras cuya gira afrontó el vigésimo aniversario de la publicación del álbum «Más» (1998), que figura como el más vendido de la historia de España, con 2,2 millones de copias despachadas en el país y seis millones a nivel mundial.

Ya en la presentación del multitudinario concierto celebrado en el Estadio Vicente Calderón de Madrid en el verano de 2017 confirmó que tenía la mente puesta en su duodécimo trabajo de estudio y en enero confirmó a través de sus redes sociales que se encontraba «listo para el siguiente disco».

Con 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, 20 Grammys Latinos y 3 premios Grammys, Sanz es uno de los músicos más importantes del ámbito hispanohablante.