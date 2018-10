Diez canciones para triunfar con tu playlist en Halloween

«Trem fantasma», de Os mutantes

«Quatrocentos cruzeiros. Velhos compram com medo. Das mãos do bilheteiro. As entradas do trem fantasma», inicia esta canción de los míticos Os Mutantes, grupo brasileño de psicodelia pop de los 60 que metemos en esta lista porque también hay que darle un toque de (oscuro) salero a la playlist para mover un poco el esqueleto (nunca mejor dicho).