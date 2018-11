Depedro: «En la SGAE están robando a compañeros» El artista madrileño conmemora sus diez años de trayectoria de solista con «Todo va a salir bien»

Nacho Serrano

Jairo Zavala, el excepcional músico que se esconde tras el alias Depedro, charla sobre su nuevo disco con ABC mientras un puñado de miembros de la SGAE deposita su voto en las urnas de las que, unas horas más tarde, saldrán los nombres de la nueva dirección de la entidad, en unas elecciones manchadas por la sombra de la corrupción.

Su nueva obra, que irónicamente se titula «Todo va a salir bien», conmemora sus diez años de trayectoria solista (antes militó en los añorados La Vaca Azul) con un CD+DVD grabado en directo en Estudio Uno con invitados como Luz Casal, Santiago Auserón, Coque Malla, Vetusta Morla, Izal, Fuel Fandango, Amparo Sánchez o Camilo Lara. Un disco de celebración con dos temas inéditos (más otro con Calexico, banda estadounidense donde toca la guitarra) que le ha hecho «muy feliz» y que ofrece momentos realmente espectaculares como la colaboración con Auserón, «un maestro que, como el resto de invitados, me ha regalado su excelencia y su generosidad», dice Depedro. Pero lo que está ocurriendo en el Palacio de Longoria se cuela sin remedio en la entrevista.

«Las elecciones son un chiste que no tiene ninguna gracia. La “rueda” de las televisiones y el desvío de fondos con toda la picaresca del mundo son algo impensable en otros países. Están robando a compañeros y encima ahora no permiten el voto electrónico. Por eso muchos no nos hemos sumado a esta convocatoria electoral (solo ha votado el 7 por ciento). Espero que haya una intervención del Gobierno que evite que una entidad privada y externa a nuestro país acabe controlando la SGAE».

Entre los «ganadores» de estas elecciones hay artistas que defienden la «rueda» a capa y espada. Como Tontxu, «uno de los que se lo está llevando muerto», dice Depedro. «Está ganando millones, más que Alejandro Sanz. Tienen un negocio que... Bueno, prefiero no decir nombres. El caso es que la mayoría de recursos de la SGAE está destinado a la recaudación de la “rueda”. Y a la venta digital, que genera mucho más, no sé si el ochenta por ciento de los ingresos, no se destinan los recursos suficientes. Creo que tienen solo a tres o cuatro personas encargándose de eso».

El pasado viernes, a Depedro se le veía más cabreado que preocupado por los resultados. «El mero hecho de que se haya presentado Teddy Bautistaes lamentable. Pero en fin, da igual. Total, es una pandereta».