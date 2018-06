REUTERS

Demandan a Ed Sheeran por 100 millones de dólares por plagiar «Let's Get It On» de Marvin Gaye El texto legal alega «Tninking Out Loud» replica «la melodía, los ritmos, armonías, percusión, línea de base, coro de fondo, tempo, síncopa y ''looping''» del clásico de 1973 del maestro del soul