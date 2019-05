La decepcionante vuelta de las Spice Girls: los fans piden que les devuelvan el dinero

A la segunda no va la vencida a tenor de los problemas que está teniendo la banda Spice Girls durante su regreso a los escenarios diez años después de su primer reencuentro (2007-2008) y casi veinte de su separación.

Los fans que acudieron el pasado lunes, 27 de mayo, al segundo concierto del «Spice World» en el Principality Stadium de Cardiff (Gales) quedaron tan insatisfechos tras la actuación que incluso están pidiendo que les devuelvan el dinero de las entradas. La principal queja se refiere a los problemas de sonido. A ello se unió otra invitada, la lluvia, que empapó y heló al público, pues no se cerró el techo del estadio.

Estos problemas ya habían sido objeto de crítica durante el primer concierto, celebrado en el Croke Park de Dublín (Irlanda), que había inaugurado el tour de la banda el pasado viernes 24 de mayo.

Algunos de los asistentes al espectáculo en Cardiff mostraron su malestar en redes sociales como Instagram e indicaron la dificultad de diferenciar las canciones y de escuchar las voces de sus integrantes, Mel B, Geri Haliwell, Melanie Chisholm y Emma Bunton (sin la presencia de una Victoria Beckham que se acordó de ellas).

Algunos de los fans incluso se marcharon del concierto; así lo contó una usuaria en Twitter: «Me siento extremadamente decepcionada con las Spice Girls. Me he marchado tras 30 minutos, el sonido era horrible. ¡Tenéis que arreglar esto por vuestros fans! 85 libras esterlinas por un concierto y me he ido de un concierto por primera vez».

Feeling extremely disappointed with the Spice Girls. Left after 30 mins sound was awful. @GeriHalliwell@MelanieCmusic@EmmaBunton you need to sort this out for your fans! £85 a ticket and left a concert for the first time ever