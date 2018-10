Cupido: «Al salir de nuestro primer ensayo había niñas gritando, como con los Beatles» La banda actuará en Madrid y Barcelona este fin de semana

En la cocina de El Invernadero, el estudio de grabación donde Cupido diseñan sus planes de conquista del mundo junto al productor Brian Hunt, huele a macarrones. Su cantante Pimp Flaco está preparándose un buen plato de pasta para meterse entre pecho y espalda mientras contesta las preguntas de su primera entrevista de presentación del proyecto. «¡Venga, que empezamos ya!», le reclama el guitarrista Luis Sansó. «Calma, calma. Cocinar requiere mucho amor», contesta despreocupado el chef. «Estos macarrones también son amor, tío. Todo es amor».

También lo es la música de Cupido, pero como era de esperar, hay algunos seguidores de Pimp Flaco que no ven con buenos ojos su romance con la banda Solo Astra. Él es uno de los artistas punteros del trap español, una escena habitada por no pocos malotes de barrio que sufren de alergia a las guitarras. Cupido las tiene, y además canta a unamor naíf muy alejado del discurso de macho alfa. Es pop puro y sin cortar, chicloso y colorista, accesible e imaginativo, y muy, muy adictivo. «Unos nos van a amar y otros nos van a odiar, pero eso ya estaba previsto», comenta Flaco, tras cuya imagen callejera se esconde un auténtico estratega artístico. «Llevaba tiempo planeando hacer música pop con una banda, pero no me decidí hasta que escuché a SoloAstra, que tienen el sonido especial que buscaba. Desde que nos pusieron en contacto hemos estado trabajando casi en secreto».

David Mansanet, que en ese momento trabajaba en Subterfuge (el sello de SoloAstra), fue quien movió el primer hilo para ponerlos en contacto. «Fue nuestro cupido», bromea el baterista Dani Rodríguez. «Poco tiempo después estábamos tocando juntos en el Sónar, y vimos que podíamos hacer algo que fuese más allá, y que podría cuajar muy bien», explica Luis Sansó.

Éxito instantáneo

El primer fruto de esta sorprendente alianza, el single «No sabes mentir» (editado por Hermanx, sello de Primavera Sound), es una canción tan pegadiza que se ha convertido en todo un éxito en las plataformas digitales en apenas una semana. «Es la única que habrá escuchado la gente antes de nuestro primer concierto», dice el teclista Toni Díaz (primo de El Guincho, por cierto), que reconoce estar sorprendido con la popularidad de Pimp Flaco. «La primera vez que tocamos con él fue en el local de ensayo de Solo Astra. Cuando terminamos, al salir a la calle había niñas gritando, como con los Beatles. Fue una locura». En las redes sociales ocurre lo mismo: «Él debe estar más acostumbrado, pero nosotros estamos flipando. Es imposible leer todos los comentarios que ha generado una sola canción», dice Díaz. «También hay mucho hater», apunta el bajista Alejandro García. «Tú no te preocupes por eso», le aconseja el trapero.

Cupido no piensan huir del fenómeno fan, sino más bien todo lo contrario. «Queremos recuperar el formato boy-band. Lo digo en serio», asegura Sansó. «Sí, en el primer concierto lo veréis», concluye Flaco. «Habrá muchas sorpresas».

Próximos conciertos de Cupido -Madrid. Teatro Barceló. 21.00. Viernes 26 -Barcelona. Apolo 2. 21.30. Domingo 28