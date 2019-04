¿Cuáles son los grupos favoritos de los candidatos?

Pedro Sánchez, el indie

Cuando le han preguntado sobre el tema, el actual presidente en funciones ha contestado que le gustan grupo de la escena indie nacional como Izal, Vetusta Morla, Miss Cafeína, Los Planetas o La Habitación Roja. También es fan de Joan Manuel Serrat, Manolo Tena o Miguel Bosé, y en cuanto al panorama internacional, sus debilidades son The Killers, Tame Impala, Kings of Leon y Queen. Para ahondar más en sus gustos se puede acceder a la playlist oficial del PSOE en Spotify, donde pueden encontrarse nombres tan dispares como Camela, Carolina Durante, Rosalía, Rocío Jurado, The Beatles, Aretha Franklin, La Casa Azul, Guns N' Roses o Nina Simone, y en el que no faltan canciones que quizá den pistas de su plan político, como «Ciudadano A» de Iván Ferreriro o «Resistiré» del Dúo Dinámico.