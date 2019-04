Mad Cool ficha a Rosalía para su jornada inaugural El festival también contará ese día con Metronomy, Lykke Li, The Cat Empire, y The Amazons, entre otros

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 11/04/2019 12:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ha sido el bombazo de la rueda de prensa celebrada este jueves en Madrid: Rosalía y Bring me the Horizon abrirán el cartel del Mad Cool Welcome Party 2019, la jornada inaugural con la que Mad Cool Festival quiere celebrar, el 10 de julio, el arranque de su cuarta edición y que, por primera vez, tendrá lugar en el mismo espacio que el festival: el recinto de Valdebebas. Eso sí, con un aforo reducido.

Será una jornada especial que servirá, en la víspera del Festival, de pistoletazo de salida a tres días de música en directo. Y lo hará con un Line Up espectacular y ecléctico, compuesto por 15 bandas más el ganador del próximo concurso de bandas emergentes Mad Cool Talent UK, en el que caben desde el indie pop, el hard rock, el flamenco, trap o el post punk. Además de Rosalía y Bring me the Horizon, actuarán Metronomy, Lykke Li, The Cat Empire, Don Broco, The Amazons, Viagra Boys, Whispering Sons, Griz, The Parrots, Anier, Fusa Nocta, Blake y Favx.

En ediciones anteriores esta jornada inaugural se realizaba en una sala céntrica de la ciudad. Este año, el atractivo aperitivo con el que Mad Cool quiere abrir boca tendrá lugar por primera vez el recinto de Valdebebas en un formato más exclusivo. El cartel se dividirá en cuatro escenarios ante un aforo reducido, de 50.000 personas, que disfrutarán de todas las instalaciones del macroespacio para gozar de una jornada festiva, única e irrepetible. Nada mejor para dar la bienvenida a la cuarta edición del Festival madrileño, que este año contará con The National, The Cure o Bon Iver como platos fuertes, entre otros muchos.

La última tanda de confirmaciones para la edición de este año, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de julio, incluye a Prophets of Rage, Ms. Lauryn Hill, Cat Power, Gossip, American Authors, Cat Power, Johnny Marr, Parquet Courts, Let's Eat Grandma, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Avalon Emerson, Marina, Empire of The Sun, Bear's Den, Rone, Palace, Tourist, Black Honey, Demob Happy, Amber Mark, SG Lewis, Saoirse, Himalayas, Haiku Hands, MOlina Molina, Kokoshca, Cariño o Pierce Brothers, entre otros.