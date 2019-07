MAD COOL 2019 Horarios, escenarios y conciertos del viernes 12 en el Mad Cool Desgranamos a qué hora está programado cada actuación en los diferentes escenarios

Tras la Welcome Party y la primera jornada presidida por Iggy Pop, Bob Iver y Noel Gallagher, el Mad Cool Festival encara su segunda velada. Hoy viernes los grandes reclamos son The National, Vetusta Morla, Empire of the Sun, Vince Staples, Sharon Van Etten, Wolfmother, Miles Kane y The Smashing Pumpkins. El sábado les tomarán el relevo Prophets of Rage, The 1975, Robyn, Gossip, Years & Years, Jorja Smith, Bonobo, The Cure o Greta Van Fleet.

El festival contará con un total de seis escenarios para llevar a cabo las actuaciones: Mad Cool Stage, Madrid Te Abraza Stage, Comunidad de Madrid Stage, The Loop, Consequence Of Sound Stage y Mondo Sonoro Stage. Desgranamos a qué hora está programado cada concierto en su respectivos escenarios

Mad Cool Stage

19.10 horas - Sharon Van Etten

22.00 horas - The National

01.15 horas - Vetusta Morla

Madrid Te Abraza Stage

18.00 horas - Palace

20.30 horas - Miles Kane

23.35 horas - The Smashing Pumpkins

02.45 horas - Empire of the Sun

Comunidad de Madrid Stage

18.10 horas - Rolling Blackouts C.F.

19.35 horas - American Authors

21.05 horas - Marina

22.35 horas - Almal

00.10 horas - Vince Staples

The Loop Stage

18.50 horas - Saoirse

20.10 horas - Tourist

21.30 horas - George Fitzgerald

22.45 horas - Haai

00.00 horas - Mall Grab

01.25 horas - Eric Prydz

03.00 horas - Helena Hauff

Concequence of Sound Stage

18.35 horas - Valeras

19.55 horas - Himalayas

21.30 horas - Milk Teeth

23.10 horas - Black Midi

00.45 horas - The Slow Readers Club

02.10 horas - Demob Happy

03.00 horas - DJ TBC

Mondo Sonoro Stage

18.00 horas - Sofi Marston

19.20 horas - Staytons

20.40 horas - Sophie Hunger

22.10 horas - Sex Museum

23.55 horas - Cariño

01.35 horas - Yazz X B-Mywingz

03.00 horas - DJ TBC