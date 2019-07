Banda sonora para un alunizaje: 14 canciones inolvidables sobre la Luna David Bowie, Pink Floyd, Frank Sinatra, Elton John... un menú galáctico muy variado (y saludable)

Seguir David Morán @Dmoranb Actualizado: 20/07/2019 01:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Banda sonora recomendada para un alunizaje.

1. Space Oddity / David Bowie

El británico la escribió bajo el influjo de Kubrick, pero la BBC la utilizó para enmarcar el alunizaje y la sociedad la adoptó como emblema de sueños lunares y galácticos.

2. Eclipse / Pink Floyd

Con esta canción de Rogers se cierra «The Dark Side Of The Moon», álbum en el que Pink Floyd exploraba los males de la sociedad. «There is no dark side in the moon really», se oye antes de fundir a negro.

3. Fly Me To The Moon / Frank Sinatra

Con más de un centenar de versiones, la canción de Bart Howard llegó a Luna de la mano de Frank Sinatra y de la versión que grabó en 1964.

4. Rocket Man / Elton John

La fiebre espacial contagió a Elton John y a su socio Bernie Taupin, quienes replicaron la historia de «Space Oditty» añadiendo un plus de almíbar melódico y también de fascinación por la incertidumbre del astronauta.

5. Mr. Blue Sky / E. L. O.

Nada mejor para salir de órbita que subirse a lomos de este cohete pop ideado por Jeff Lyne y su Electric Light Orchestra. La Luna es el límite.

6. Walking On The Moon / Police

Una década después de que el hombre llegase a la Luna, Sting y sus secuaces llegaron al Kennedy Space Center para grabar el videoclip de viaje lunar en clave reggae.

7. The Whole Of The Moon / The Waterboys

«I saw the crescent / You saw the whole of the moon / The whole of the moon», cante Mike Scott en este clásico del rock épico de los los ochenta en el que la Luna, llena o mediada, es la protagonista absoluta.

8. Whitey On The Moon / Gil Scott-Heron

Enclave de denuncia, el músico y poeta ironiza sobre la llegada del hombre a la Luna. «No puedo pagar al médico / Pero el blanquito está en la Luna», ironiza.

9. Ladies & Gentlemen We Are Floating On Space / Spiritualized

Pocos artistas contemporáneos se han acercado tanto a la Luna como Jason Pierce, ideológo de este salmo galáctico de acabado tóxico.

10. Bad Moon Rising / Creedence Clearwater Revival

Lanzada poco antes del alunizaje, la Luna ilumina aquí las tensiones de la década.

11. Man On The Moon / R.E.M

Dedicada al cómico Andy Kaufman, ironiza con la posiblidad de que todo fuese gran montaje.

12. Moondance / Van Morrison

«Hace una noche maravillosa para bailar con la luna», brama el León de Belfast en 1970.

13. Across The Universe / The Beatles

Como la Luna debió saberles a poco, la NASA envío esta canción al espacio exterior en 2008.

14. The Killing Moon / Echo & The Bunnymen

IanMcCulloch se sirve de una luna mortuoria para cantarle a la vida y la muerte.