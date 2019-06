Encuentran una canción inédita de Freddie Mercury que se creía perdida Se trata de una versión inédita de «Time» que ha sido recuperada tras una larga búsqueda de 10 años en los estudios de Abbey Road

Una nueva versión de la canción «Time» de Freddie Mercury ha sido publicada este jueves con el título «Time waits for no one». En este nuevo tema, el que fuera líder de Queen interpreta acompañado únicamente de un piano. Se trata de una versión más sencilla y pura de la versión que grabó con Dave Clark para el álbum «Time».

La canción fue escrita por el propio líder de los Dave Clark Five. «Cuando lo grabamos por primera vez, fui a Abbey Road y terminamos con Freddie y el piano. Se me puso la piel de gallina. Fue mágico», aseguraba Clark en una entrevista en la BBC, cadena de radio que ha estrenado este tema.

El lanzamiento de este tema es el resultado de una larga búsqueda casi arqueológica realizada en los estudios Abbey Road londinenses. En este álbum «Time» de Clark, en el que participan varios cantantes, Mercury cantó en este tema y en otro llamado «In my defense».

Entre las curiosidades que revela Clark es que, tras grabar el tema, «agregamos 48 pistas de voces, que nunca se habían hecho antes en ese estudio». Y al parecer la versión final acabó con 96 pistas en total.

A Clark el día del primer ensayo entre Mercury y el teclista Mike Moran se le quedó marcado. «Seguí pensando en ello. Una década después, pensé que me encantaría escuchar el original y volví, pero no pude encontrarlo porque tenía 96 pistas», cuenta. «Unos años más tarde conseguí que mi ingeniero lo revisara todo, no pudimos encontrarlo... Pero a fines del 2017, lo intentamos de nuevo y lo encontramos. Fue maravilloso», explica Clark. Y así, por fin, tenemos esta versión ante nosotros.