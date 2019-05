La amistad de Freddie Mercury y Michael Jackson que pudo romper el chimpancé Bubbles Los dos talentos musicales unieron sus fuerzas a inicios de los 80 para grabar varios temas, hecho derivado de su buena relación. Pero hubo algo que enfrió este vínculo y que perjudicó incluso al lanzamiento de estas canciones

- «¿Estabas grabando algo con Michael Jackson que todavía no fue publicado. Creo que la canción iba a llamarse "Victory". ¿Es eso cierto?», pregunta un periodista.

Freddie Mercury: Cierto, hice tres canciones con él hace como un año o más. "Victory" era uno de los temas, pero el quería utilizarla para el single de «The Jacksons», aunque la cancion sigue allí en espera de que nos reunamos para terminarla.

- No la han terminado.

Freddie Mercury: No, porque él tiene compromisos, yo tengo compromisos. Es muy difícil. Quiero decir, él está de gira, y yo estaba de gira. Es muy complicado cuando dos músicos diferentes tratan de juntarse. Él tiene sus cosas que hacer. Sucedió cuando yo pasé algún tiempo en Los Ángeles y éramos amigos. Y él dijo: "¿Por qué no intentamos algo?". Algún día, probablemente esté terminado. La otra canción se llama "State of shock" y participó Mick Jagger. Y eso está bien porque Michael me llamo, y me dijo: "Mira, quiero terminar la canción, quiero que esté en el álbum". Y yo le dije que no podía ir porque estaba en Munich. Y me preguntó: "¿Está bien si la termina Mick?" Y yo le dije: "Bien". Una canción es una canción, mientras la amistad siga, podemos escribir todo tipo de canciones.

Sin embargo, la amistad acabó tristemente entre ambos. ¿Qué pasó? Contextualicemos un poco la historia. El líder de Queen y Michael Jackson, en una de las visitas del primero a la mansión del segundo en Los Ángeles, unieron sus genios para componer varias canciones, pero es que para escucharles juntos tal cual estaba planado tuvimos que esperar hasta el disco recopilatorio «Queen Forever», de 2014, o sea para escuchar la voz de Michael con Queen. El tema era «There must be more to life than this» y Mercury lo había compuesto en 1981... ¿Pero qué pasó?

Se ha especulado mucho sobre las razones que pudieron enfriar o incluso enturbiar esta relación, y que tuvieron como consecuencia que hasta ese 2014 no saliera la versión conjunta de «There must be more to life than this». Es decir, más razonés aparte de las comentadas por Mercury de que por falta de tiempo no podían conciliar agendas.

Uno de los rumores que siempre se comenta para explicar esta desunión, atribuido inicialmente a una noticia de «The Sun», es que Jackson vio a Freddie consumir cocaína y que esto le desagradó o asustó o violentó, lo que provocaría este distanciamiento entre los dos astros de la música pop.

La otra explicación que se ha dado a esta pérdida de la amistad se remonta a las sesiones de grabación de este «There must be more to life than this» en 1984, y tiene como invitado especial al chimpancé Bubbles, el, como saben, mejor amigo de Jackson. Resulta que la constante presencia del mono irritó al líder de Queen.

De hecho, es curioso y hasta divertido como el «The Daily Mail» culpabilizó al simio de este retreaso de varias décadas: «Bubbles, el chimpancé, retrasó el dúo de Mercury y Jackson casi 30 años». La intrahistoria de aquellos días de grabación con el trío Jackson, Mercury y Bubbles la relata el escritor David Wigg, que fuera además amigo personal de Mercury.

Cuenta Wigg: «Freddie se enfadó muchísimo porque Michael hizo que Bubbles se sentara entre los dos y entre grabación y grabación le preguntaba: "¿Crees que eso ha estado bien? ¿Deberíamos repetirlo otra vez?". Después de unos cuantos días en ese plan, Freddie explotó porque no pensaba cantar con un mono sentado a su lado cada noche. Llamó a su mánager y le pidió que le sacase de ese 'zoo', dejando el sencillo tras de sí sin terminar».

De las tres canciones que hicieron juntos, «State of Shock» fue grabada por Michael junto a Jagger, como hemos dicho, y apareció en el disco «Victory» de The Jacksons. «There Must Be More To Life Than This» fue cantada por Mercury en su álbum debut como solista, «Mr Bad Guy», y luego apareció al versión conjunta en el recopilatorio de 2014 de la banda británica «Queen Forever». Y el tema «Victory» al final no trascendió pero dio nombre al disco de The Jacksons.