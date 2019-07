FIB 2019 Lana del Rey y los demás artistas que no te puedes perder hoy en el FIB Horarios, escenarios y conciertos de los principales cabeza de cartel del festival de este viernes

ABC @abc_cultura Actualizado: 19/07/2019 11:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En mitad de la campaña orquestada para que interprete a Priscilla Presley en el próximo biopic de Elvis, Lana del Rey aterriza esta noche en Benicássim para actuar en el FIB por primera vez. Tras la jornada inaugural, protagonizada por el enfado de Action Bronson (actuó con 45 minutos de retraso por problemas técnicos y visiblemente cabreado) y la fiesta electrónica de Fatboy Slim, la cantante americana se subirá al escenario de Las Palmas Radio 3 a de 1.00 a 2.30 h.

Sobre idénticas tablas se subirán un poco antes The 1975 (de 23.30 a 00.30 h.). El cuarteto de Mánchester sigue en auge con su tercer álbum de estudio, «A Brief Inquiry Into Online Relationships».

Compañeros de jornada del FIB de Lana del Rey serán también los españoles la M.O.D.A (escenario Carrefour, 00.30-1.30 h.), Superorganism (escenario Las Palmas Radio 3), Gus Dapperton (escenario Thunder Bitch, 22.05-22.50 h.) o Bifannah (escenario Thunder Bitch 21.00-21.45 h.)