Muertos S.L, la serie que enfrenta con humor el tabú de la muerte: «En la comedia no puede haber líneas rojas»

Muertos S.L presenta su segunda temporada en South Series International Festival. La serie producida por Movistar +, que transcurre en el día a día de una funeraria, trata un tema tabú como es la muerte. «En la comedia estamos obligados a no tener líneas rojas; si la tienes, la desvirtúas», ha explicado el creador de la serie, Alberto Caballero, quien ha asegurado que la tercera temporada está en proceso de grabación.

Unos límites que no existen ni desde los propios creadores, ni por parte de la productora. «Confío plenamente en ellos y me río muchísimo cuando leo los guiones, que nunca se hacen desde la risa hacia la muerte, sino que los personajes están escritos desde un cariño que se nota luego mucho en las tramas», ha detallado Susana Herreras, productora de Movistar +.

La primera temporada de la Funeraria Torregrosa ha sido todo un éxito. «La gente quiere ver son cosas distintas y arriesgadas. Por eso, agradezco que desde Movistar+ no nos hayan puesto líneas rojas». Los creadores de 'La que se avecina' dieron con la tecla para tratar un tema tan complicado y sensible como la muerte desde el sentido del humor. «El acierto del tono de la serie es que la muerte, el negocio, es una circunstancia; haces humor de unos momentos concretos, sobre alguna situación grotesca. Pero lo que sostiene la estructura de la serie es una Pyme familiar y sus miserias, y eso coloca a la muerte en un punto chulo para el espectador, que no tiene la sensación de que la esencia de la comedia sea descojonarse de alguien que ha sufrido una pérdida«, ha afirmado Alberto Caballero.

La manera en la que la serie aborda un tema tan sensible como la muerte ha provocado que nadie se haya sentido ofendido. «No hemos recibido mensajes de personas ofendidas por Muertos S.L, al contrario, nos ha escrito gente contándonos cosas muy bonitas», expresó el director. La comedia negra muestra la otra cara de las empresas funerarias, la de los trabajadores. Ese punto de vista distinto aporta otro significado a un lugar relacionado con la pena. «Una chica, a la que se le acababa de morir su padre y lo estaba pasando fatal, puso Muertos S.L con miedo y el efecto tras ver la serie fue el contrario: le ayudó, empezó a ver la muerte desde otro punto de vista», relató Laura Caballero, directora, quien ella misma ha asegurado que la serie ha sido «terapéutica». «Yo siempre he sido muy paranoica con la muerte. Con la serie nos hemos enfrentado a un tanatorio y ahora los veo de otra manera».

La serie ha cambiado, en mayor o menor medida, el concepto de la muerte tanto para los espectadores como para los creadores; y tampoco ha pasado desapercibida para los actores. La comedia de Movistar + ha llevado a Salva Reina ha explorar nuevas vías de negocio. «He cogido mucha experiencia con el tema y soy socio de una funeraria de mascotas», explicó el actor y humorista. «Es un negocio muy rentable», bromeaba Alberto Caballero. La gran ausencia durante la mañana fue la de Carlos Areces. El actor madrileño, que interpreta a Dámaso Carrillo en la serie no pudo estar presente por motivos laborales. En la rueda de prensa, a la que asistieron los directores junto a los actores Salva Reina, Amaia Salamanca y Adriana Torrebejano y la productora de Movistar +, Susana Herreras, colocaron una urna y una foto suya en su 'memoria', en un guiño evidente a la serie.