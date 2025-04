Benjamín Prado: «Como poeta soy práctico, el momento es difícil pero hay que aprovecharlo»

Cuando uno prepara una entrevista con el poeta Benjamín Prado (Madrid, 1961) cree que de lo primero que hablará será de cómo el neoliberalismo está socavando los pilares de lo público. O del empobrecimiento del uso del lenguaje en la literatura actual. O, quizá, de su colaboración con el cantautor Joaquín Sabina. Sin embargo, cuando Prado descuelga el teléfono confiesa con buen humor que «me pillas haciéndome el test del coronavirus para los actos que tengo, voy a procurar responderte sin desangrarme». No llegó la sangre a La Caleta aunque sí el poeta, que el pasado miércoles presentó en la Feria del Libro su último libro, ‘Todo lo carga el diablo’ (Alfaguara), la quinta entrega de la serie de Juan Urbano y que tiene como protagonistas a...

...tres deportistas españolas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno de Berlín en 1936 y que acaban borradas por el Franquismo. ¿Qué le llevó a interesarse por un tema tan concreto?

En la serie de novelas que tienen como protagonista a Juan Urbano, la intención es rescatar episodios de nuestra historia que han sido arrancados de nuestros libros de historia por el olvido o por la mala intención. Y este tema me pareció perfecto para nuestro investigador. Ernestina Maenza y Margot Moles fueron dos grandes deportistas, cuyos nombre deberían estar escritos con letras de oro, y que fueron proscritas primero y olvidadas después. Son dos mujeres que representan una época, la previa a la Guerra Civil, en la que, entre las conquista de la mujer, figuraba el voto, el acceso a instituciones académicas y también el derecho a hacer deporte y a que la actividad se tomara en serio. Fueron dos grandes campeonas que batían records de Europa en los años 30.

¿Y qué sucedió?

Llegó el Franquismo y consideró que el deporte femenino era inmoral y que incluso era perjudicial para la misión de la mujer, que era tener hijos. Y esto se aplicaba tuvieran las mujeres la ideología que fuera. Margot Moles era de izquierdas (su marido fue un militar republicano que acabó fusilado) y Ernestina Maenza era de derechas y estaba casada con Enrique Herreros, un importante miembro de ‘La Codorniz’. Curiosamente, el olvido se ha cebado más con ella por sus ansias de libertad, porque decidió dejar a su pareja.

En la novela , junto a estas mujeres, aparece una tercera que no existió, Caridad Santafé. ¿Por qué prefirió que el peso recayera sobre un personaje ficticio?

Porque me gusta que a las novelas se les note que son novelas. Aunque tengan su parte histórica y didáctica, deben suscitar misterio y las tramas y los personajes ser interesantes para el lector. Te confesaré que el personaje de Ernestina, pese a ser real, también tiene mucho de novelado porque he reproducido cómo era a través de lo que no se ha contado, de lo que estaba tachado.

¿Es arduo hacer una labor de documentación cuando hay tan poco escrito sobre el tema y las protagonistas?

Sí, pero me han confortado los problemas. Alivia pensar que no todo está en internet. Una novela es un ejercicio didáctico empezando por el propio autor.

Es el quinto de la saga de Juan Urbano, ¿cómo ha cambiado el personaje y su entorno desde 2006?

Han cambiado mucho y eso es bueno, se tiene que notar el paso del tiempo. Mientras que en ‘Todo lo carga el diablo’ hay más espacio para el amor, en ‘Mala gente que camina’ el protagonista era un cínico. No es el único que lo hace, Isabel Escandón, en estos años, también evoluciona.

¿Cuánto de Benjamín Prado hay en Juan Urbano?

Algo hay, claro, pero el autor está en los personajes más insospechados de la novela, como en Isabel. En una novela recreas momentos, tipos de personas, incluso espacios físicos en los que el autor está muy presente de alguna manera.

¿Cádiz también está presente?

Claro, en especial Rota, donde paso largas temporadas. La construcción de la Base Militar tiene un papel importante en la trama. (En una de las páginas, Prado escribe «La luz de Cádiz es como la torre Eiffel; hay sol en todas partes y otros edificios de hierro, pero no se les pueden comparar»).

Usted ya ha tratado el tema del Franquismo en otros libros, ¿ha descubierto algo que le haya sorprendido preparando la novela?

Muchos. Un aspecto es evidente, la mentalidad sobre el deporte en la Segunda República y su contraste en el Franquismo. Y también cómo funcionaba la industria farmacéutica. En los años 40, te vendían unos productos que parecían el Bálsamo de Fierabrás, podían curarlo todo, desde el picor de ojos a los dolores de regla. También el episodio de la poliomelitis, un asunto que merece recordar. Se propagó por culpa de un Estado que no quería poner la vacuna a todos, solo a algunos. También la historia de las casas de locos, los psiquiátricos en los que era fácil encerrar a una mujer cuando el Gobierno, o su marido, se la querían quitar de en medio.

¿Habrá pronto una nueva publicación?

Sí, será un libro de poemas. Y tengo avanzada la próxima novela. Me propongo publicar una cada dos años... pero al final tardo cuatro en hacerlas.

El miércoles presentó la novela en una Feria del Libro marcada por las distancias sociales y las medidas de seguridad, ¿qué siente en estas presentaciones en que no puede estrechar la mano de un lector o de hablarle cerca sin mascarilla?

Soy muy práctico, como casi todos los poetas. Es lo que hay y hay que aprovecharlo. Y, aunque a cobarde no me gana ni Dios, hay que intentar que el mundo de la cultura no lo pare nadie. Con geles, mascarillas y demás, pero que no se pare. Y pese a todo, una vez en Cádiz, disfrutar. Porque quien no disfruta en Cádiz es que ya está muerto.

«Que se recuerde el papel de la cultura durante la pandemia» La pregunta es obligatoria en esta época. ¿Cree que la sociedad está siendo justa con la cultura y su esfuerzo durante la pandemia? Se toma unos segundos para reflexionar. «Puedo entender que ahora la población piense en otras cosas, pero espero que la gente lo considere cuando todo esto pase. Que recuerden lo que conforta, lo que alivia la cultura, lo que acompaña, el poder que tiene para llevarte a otro sitio, en especial cuando se está en un momento difícil». «Que alguien te entretenga en mitad del sufrimiento es algo muy valioso», resume. Eso sí, descree de lo que pueda suceder desde el punto de vista institucional, «donde se ha dicho que en la cultura no ha pasado nada».