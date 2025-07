Lorenzo Amor: la estabilidad, una necesidad urgente para el tejido empresarial

Luismi Morales El Puerto 22/07/2025

En un país con más de tres millones de trabajadores autónomos, la figura de Lorenzo Amor, presidente de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) y vicepresidente de la CEOE, se ha consolidado como una de las voces más autorizadas para analizar la realidad económica y sociolaboral española. Amor ofreció este martes un encuentro en El Puerto de Santa María, en el marco del Aula de Cultura del Real Club de Golf Vista Hermosa, donde abordó con contundencia los principales desafíos que atraviesa el tejido empresarial.

Con un estilo directo y sin ambages, Amor alertó de la creciente inestabilidad política y de su impacto directo sobre la economía real: «Estamos viviendo uno de los momentos más delicados desde la recuperación democrática. Solo la pandemia lo supera en complejidad», afirmó. Durante su intervención, repasó los problemas que sufren tanto autónomos como pequeñas empresas, reclamando «menos triunfalismo político» y «más realismo» en la gestión económica del país.

«Se están destruyendo empresas y empleo»

El líder de los autónomos fue reelegido este año para un sexto mandato al frente de ATA, hasta 2030, con el respaldo del 94,8% de los votos. Desde esa posición de fortaleza, alertó de que «la EPA no recoge toda la verdad» y denunció la destrucción silenciosa de empleo en sectores clave como el campo o el pequeño comercio. «Hay 22.000 empleadas del hogar menos. Se han cerrado 50.000 comercios en cuatro años. Y mientras, algunos siguen sacando pecho», lamentó.

A juicio de Amor, España está viviendo un crecimiento desigual: «Mientras las grandes empresas y el empleo público avanzan, muchos autónomos están al borde del colapso. Una cuarta parte está en situación crítica, y la mitad apenas sobrevive».

Una fiscalidad que asfixia

Entre los factores que frenan el desarrollo empresarial, Amor señaló con dureza «la presión fiscal desproporcionada, la inseguridad jurídica y el acoso inspector». Cuestionó la proliferación de normativas «de diseño», que afectan especialmente a quienes emprenden o generan empleo: «No se puede seguir gravando a quien crea riqueza. Hay que generar inversión donde no se asfixie al contribuyente».

El presidente de ATA no eludió la autocrítica dentro del propio sector empresarial. Rechazó, por ejemplo, las prácticas irregulares en torno a las horas extra: «No se puede permitir que un empresario no las pague. Son casos minoritarios, sí, pero no se pueden esconder».

«Autónomos, aún ciudadanos de segunda»

Durante su intervención, Amor recordó los avances que se han conseguido en las dos últimas décadas en materia de derechos para los trabajadores autónomos: baja laboral desde el cuarto día, reconocimiento del accidente de trabajo, formación, compatibilización entre pensión y trabajo, entre otros. Sin embargo, denunció que siguen siendo «ciudadanos de segunda».

«Es inadmisible que un autónomo con 52 años, que ha cesado su actividad, no pueda acceder a un subsidio, mientras sí lo hace un asalariado. O que al 60% de los que solicitan la prestación por cese de actividad se les deniegue. Somos el único país de Europa sin régimen de IVA franquiciado para emprendedores«, afirmó.

Cultura del esfuerzo y problema del absentismo

Amor también denunció la creciente dificultad para cubrir puestos de trabajo en sectores como la hostelería, el comercio o el transporte: «Hay personas que prefieren mantenerse con ayudas, porque estas se equiparan casi al salario. Eso no es sostenible». Aseguró haber planteado al Ministerio de Trabajo la posibilidad de compatibilizar ayudas sociales con empleo parcial, como fórmula para fomentar la incorporación al mercado laboral.

Se mostró muy crítico con el aumento del absentismo laboral, especialmente en los días clave: «Curiosamente, los lunes y viernes es cuando más 'bajaciones' hay», ironizó, utilizando una expresión que ha hecho popular.ç

Inmigración, corrupción y el pulso político«

En un análisis más amplio, abordó otros temas de actualidad como la inmigración: «Estoy a favor de una inmigración regulada y controlada. Lo que no puede ser es legalizar a quien tiene antecedentes penales», aseveró. También se pronunció sobre los recientes escándalos de corrupción, que calificó de «indignantes»: «Se está perdiendo el respeto a los jueces y a las fuerzas de seguridad. Que les dejen trabajar».

Sobre la política nacional, fue contundente: «La legislatura está agotada. No hay presupuestos y todo apunta a que tampoco los habrá en 2026. La situación de Cataluña es insostenible. El modelo del cupo que se está planteando no está en la Constitución y perjudicará a las 14 Comunidades Autónomas que deberán pagar pensiones sin recibir aportaciones a cambio».

El presidente de ATA también mostró su preocupación por el escenario internacional, especialmente en relación con Estados Unidos: «El retorno de Trump es una incógnita. Dependemos en exceso del mercado estadounidense y muchas empresas ya están estudiando cambiar su sede».

Andalucía, un modelo de emprendimiento

Frente al tono general de preocupación, Amor puso a Andalucía como ejemplo de dinamismo empresarial: «Los empresarios andaluces se han quitado los complejos. Lideramos la creación de empresas, bajamos el paro, somos los primeros en importaciones. Se ha generado un clima fiscal amable, que genera inversión. Ese es el camino».

En el marco del Aula de Cultura del Real Club de Golf Vista Hermosa —que este año celebra su 50 aniversario—, Amor protagonizó una intervención que no dejó indiferente. Con el patrocinio de ABC y La Voz de Cádiz, y ante un auditorio entregado, defendió una idea central: sin estabilidad política, no hay confianza económica. Y sin confianza, no hay futuro para los empresarios.

El ciclo del Aula de Cultura continúa este jueves, a las 19.30 horas, con Enrique Tapias Herrero, capitán de navío retirado, experto en Historia Naval de los siglos XVII y XVIII, y exjefe en la agencia logística de la OTAN (NAMSA). Su conferencia abordará la Carrera de Indias y su impacto en la historia marítima española.