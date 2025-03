Llega a Cádiz 'Sororama', el festival feminista que busca fomentar la igualdad de género a través de la cultura

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 25/03/2025 a las 12:30h. Compartir Copiar enlace

Cádiz celebrará su festival feminista 'Sororama' los próximos días 28 y 29 de marzo en el Baluarte de la Candelaria, una iniciativa en la que colaboran el Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz dentro de la programación con motivo del 8M para promover la igualdad de género a través del arte, la cultura y la formación.

Desde la Fundación Municipal de la Mujer se apunta que este evento tiene como objetivo visibilizar el papel de las mujeres en diferentes ámbitos sociales y fomentar la participación activa de la comunidad.

Así, 'Sororama' se plantea como una oportunidad para fomentar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, involucrando a toda la comunidad en una jornada de participación, sensibilización, reflexión y celebración. Se marca como objetivo principal acercar el feminismo a la ciudadanía y crear un punto de encuentro donde darle valor al trabajo de mujeres, principalmente locales, en lo que a activismo se refiere.

Mujeres de muchas disciplinas se reunirán para reflexionar sobre la situación actual, marcar nuevas metas en pro a la igualdad y acercar la conciencia feminista a toda aquella persona que quiera participar de las diversas acciones. Con una perspectiva lúdica se pretende ofrecer un espacio sororo donde aprender y disfrutar puedan ir de la mano.

Programación completa

'Sororama' se desarrollará durante el viernes 28 y sábado 29 de marzo en el Baluarte de la Candelaria con entrada gratuita para todas las personas que quieran asistir. Desde la organización se espera reunir a más de 3.000 asistentes a este espacio de reflexión, formación y ocio con perspectiva de género.

El viernes 28 de marzo arrancará a las 17:00 horas con la apertura de puertas y la primera mesa redonda que se celebrará será a las 17:30 horas dedicada a la mujer en el arte, con la participación de la cantante y compositora María La Mónica, la actriz Macarena Ruiz y la modista Floren, que fue Aguja de Oro del Carnaval 2024.

A esta mesa le seguirá una segunda a las 19:00 horas que abordará el papel de la mujer en la ciencia y la que estarán Mercedes Serrato, doctora de Ciencias Social de la Universidad Pablo de Olavide, Elena Fernández Respeto, retinologa oftalmóloga en el Hospital de Jerez, y Sara Gómez Miralles, meteoróloga.

A las 20:30 horas actuará la chirigota 'Los del búnker de abajo' y a las 21:30 horas se desarrollará la obra de teatro 'Te quiero por si me muero' con Macarena Ruiz. Por último, el concierto de 'La Mare' a las 23:00 horas y actuación de Dj desde las 00:30 horas cerrarán la noche hasta las 2:00 horas.

El sábado 29 de marzo abrirá sus puertas a las 12:00 horas, y la primera de las actividades de ese día será las presentaciones de libros de Marta Ortiz (escritora y autora de la comparsa feminista 'We Can Do'), Thais Gómez (escritora gaditana) e Irene Carrasco (poeta) a las 12:30 horas, donde también colaborará Clandestina acercando información sobre libros con perspectiva feminista. A las 12:30 horas habrá danza y un acto de concienciación social con Irene Súnico Vega, a lo que le seguirá la animación con Dj a las 14:00 horas.

Ya a la tarde, a las 16:30 horas, se celebrará la mesa redonda dedicada a la mujer y el carnaval, en la que participarán mujeres referentes en el mundo del Carnaval de la Calle y participantes del COAC en el Gran Teatro Falla; a la que seguirá una actuación de la chirigota ALDO a las 18:00 horas, romancero a las 19:00 horas y la comparsa 'La Valla' a las 19:30 horas.

El espacio se amenizará con Dj desde las 20:30 horas hasta el cierre, y entremedio tendrá lugar el concierto de María La Mónica a las 22:30 horas.

Durante todo el festival habrá servicio de barra y foodtruck, así como un aula de conciliación coeducativa, un espacio seguro y dinámico donde niños y niñas de entre 3 y 12 años podrán participar en actividades diseñadas para fomentar la igualdad y la educación en valores, con actividades como cuentacuentos, juegos, dinámicas de grupo y otras de carácter lúdico-educativas.

Además, habrá exposiciones y stands de emprendedoras con mujeres destacadas en el ámbito artístico nacional, con la participación de Diana Raznovich ('Juntas, la igualdad está más cerca'), Dora Moth (obra de esta pintora jerezana), Nikunika Celia Parejo Aguilera (ilustradora), Pilar Santos con su marca Katkrame (artesanía de macramé), Leticia González con Cádiz Experiencias (rutas guiadas con perspectiva de género), Suna Valle (tatuadora y artista reconocida a nivel internacional), Silvia Zaru (macetas pintadas a mano con temática de mujeres y complementos miyuki) y la revista Alikindooi (dedicada a la cultura con perspectiva feminista).