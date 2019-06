Feria del Libro de Sevilla 2019 José Daniel M. Serrallé: «Mi poesía es celebratoria, pero también triste y melancólica» El poeta sevillano presentó ayer su antología de «rayas» con Renacimiento

José Daniel M. Serrallé es un poeta sevillano que asegura sentirse ya satisfecho: acaba de publicar una antología en la prestigiosa colección de «rayas» de la editorial Renacimiento, donde figuran también, por solo citar entre sus últimos títulos publicados, Antonio Colinas, Fernando Villalón y Aquilino Duque.

«Un sol inocente», que ayer se presentó en la Feria del Libro de Sevilla 2019, recopila poemas de los tres libros que ha publicado Serrallé desde 1982 a 2009, que lo presentan con una obra coherente, que reflexiona sobre la fugacidad de la vida y que lo muestran como un escritor poco prolífico, pero al que la poesía, «como a cualquier poeta genuino, nunca ha dejado de acompañarlo», como señala en el prólogo de ese volumen el editor Ignacio F. Garmendia.

Tres libros publicados en casi tres décadas, no es usted muy prolífico.

Porque, por un lado, soy un poco flojo y, por otro, soy de escritura lenta en el tiempo. Voy escribiendo poemas y entre libro y libro pasan unos años. Nunca he tenido prisa ni soy de gran producción.No he hecho nunca carrera literaria, el comer lo tengo por otro sitio. Voy escribiendo conforme me apetece.

Mirando hacia atrás, ¿su poesía ha resistido el paso del tiempo?

Del primer libro, que se publicó en 1984, he quitado la mitad del libro. Había mucho de juego, pose y coquetería por razones de época y edad. Lo que pasa es que también hay algunos poemas valiosos y que muestran de dónde vengo literariamente hablando.

El gran tema de su poesía es la fugacidad del paso del tiempo...

Ese es mi gran tema y cada uno de sus daños colaterales, como son la infancia, la juventud, la amistad... el paso del tiempo y de mi tiempo personal. Es una poesía celebratoria, pero también triste y melancólica. Una forma de salvar el tiempo, de mirar el mundo y la vida, la mezcla de dicha y dolor que se mantiene en la vida.

En su poesía se adivina el influjo de Francisco Brines, Kavafis, Gil de Biedma...

De ellos, pero también de Cernuda. Es una poesía de la experiencia de lo vivido, que de alguna manera haya reflexión en cada poema. Que cada poema cuente algo y te lleve a reflexionar. Siempre busco sencillez en el vocabulario, nada rebuscado, alcanzando una claridad que a veces es difícil, pero no me sale de otra manera.