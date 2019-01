Marc Artigau, premio Josep Pla: «Siento rabia por vivir en un país donde hay presos políticos» Las declaraciones del escritor catalán provocaron una enorme polémica en el transcurso de la 75 edición del Nadal

Agencias

El escritor Marc Artigau, ganador del 51 premio Josep Pla de prosa catalana con «La vigília», ha generado una gran polémica por las declaraciones de corte político que pronunció en el transcurso de la ceremonia de entrega del galardón, que tradicionalmente coincide con el Nadal, que este año celebraba su 75 edición.

Artigau, que concluyó su discurso con el poema «Cercles», de Joan Vinyoli, sostuvo, según recoge EP, que es «imposible cribar lo que un escribe de lo que uno vive» y declaró su «tristeza y rabia por vivir en un país en que hay presos políticos y el Govern legítimo está exiliado». En ese sentido, el escritor lamentó que cuando sea el momento de recordar estos años, la sociedad sentirá mucha vergüenza, puesto que la ficción se puede reescribir pero la realidad no.

Palabras que, según confesó en una entrevista posterior con Efe, surgieron de la «más absoluta naturalidad». «Pienso que es un acto completamente injusto y pienso que la cultura y los espacios de cultura consisten en que nos escuchemos», argumentó. Para el autor barcelonés, la cultura y los espacios de cultura «consisten en que yo te doy mi opinión, respetuosamente, y tu me escuchas y me das la tuya».

Artigau se mostró totalmente de acuerdo con la fallecida Montserrat Roig, quien afirmaba que «la cultura es la acción más revolucionaria a largo plazo, sin duda». A su juicio, «la cultura nos debe incomodar, cuestionarnos y yo estuve muy tranquilo y dije lo que me salió del corazón». «Si a alguien le supo mal, pues mira, dos piedras», remató.

En esa misma charla, el escritor se preguntó quién es Manuel Valls: «Me pillas en un momento en el que no sé quien es Manuel Valls. ¿Es el fichaje en el mercado de invierno del PSG? Me sabe mal, pero me cogéis en un momento en el que no se quién es. ¿Es político? ¿Por qué partido va?», espetó el también dramaturgo.

Reacciones

Tras las declaraciones de Artigau, Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos, aseguró, también durante la ceremonia, que siente «tristeza, rabia y vergüenza» por «la demagogia» del discurso de Artigau y aseveró en Twitter: «pobre Josep Pla...¡basta!».

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo que la protesta de Valls estuvo «fuera de lugar» y sugirió que fue «una performance calculada para ser la noticia de la cena». Según algunos de los presentes en la cena, Valls se dirigió a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, a la que reprochó: «¡Cómo permites esto!».

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, comentó en las redes sociales que el discurso de Artigau había «molestado muchísimo» a Valls, que estaba sentado cerca de ella en la gala de entrega de premios. «Valls ha respondido (a Artigau): "Mira que sois pesados', encarándose a él mirando la pantalla y generando una incomodidad manifiesta en la sala», detalló.

La periodista y escritora Pilar Eyre, sentada en la misma mesa que Valls durante el acto, añadió que el candidato a la alcaldía culpó de la situación al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, situado en la mesa presidencial, y dijo: «Mas, Mas, tú tienes la culpa».

