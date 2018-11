EXPERTO EN SUEÑO Henry Nicholls: «La interpretación de los sueños es una pérdida total de tiempo» Este biólogo y reputado divulgador científico ha escrito el ensayo «Duérmete ya» (Blackie Books), en el que aborda su gestión de la narcolepsia y, sobre todo, nuestros problemas, puesto que «la mitad de nosotros padecemos en algún momento de nuestra vida algún trastorno del sueño»

Javier Villuendas

@JVilluendas Seguir Madrid Actualizado: 06/11/2018 02:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nietszche, F. Scott Fitzgerald y Silvia Plath apenas pegaban ojo. George Orwell padecía enuresis, o sea que mojaba la cama por las noches de niño, lo que le supusó una cura por paliza en el internado al que le habían enviado. «Era posible cometer un pecado sin saber que lo cometías, sin querer cometerlo y sin ser capaz de evitarlo», decía el pobre. O Dante, que seguramente padeció narcolepsia con cataplejia. Y Lady Macbeth, quizá la sonámbula más famosa... ¿Y los sueños qué? ¿Qué significan?

La gente desde siempre ha intentado descifrarlos. En el Antiguo Egipto, los sacerdotes se pluriempleaban interpretando los desvaríos nocturnos del personal y consideraban que los más importantes eran mensajes divinos. Los griegos, más de lo mismo. Y así hasta el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, que, continuando la tradición, también infería un mensaje en tanto «cumplimiento de los deseos».

En 2018, aunque poca gente acepta la premisa tan radical de Freud, la mayoría sí cree que se pueda extraer algún tipo de significado a los sueños. «En realidad, este popular pasatiempo es, probablemente, una colosal pérdida de tiempo y energía», dice el británico Henry Nicholls, autor de «Duérmete ya», que es un estudio sobre «narcolepsia, insomnio y la importancia del sueño» (Blackie Books). «¿Cómo vas con tu necrofilia», le preguntó un amigo una vez a este doctor en Ecología evolutiva y colaborador fijo de «Nature» o «The Guardian». En verdad, su colega se interesaba por la narcolepsia que le fue diagnosticada a los 21 años. Su libro aborda lo suyo y lo nuestro, porque «la mitad de nosotros padecemos en algún momento de nuestra vida algún trastorno del sueño».

El sueño perfecto es como el Taj Mahal.

La arquitectura del sueño, en la manera en que están estructurados, quiere decir que se hacen de una manera muy particular, armoniosa. Eso es el sueño perfecto.

Thatcher y Trump dice que son unas malas influencias. En materia de sueño, quiero decir.

No tanto Thatcher pero sí Trump, porque hablan mucho sobre el sueño como si no fuera importante. No podía haber una ilustración mejor de la importancia del sueño que Donald Trump, es la mejor demostración de lo que ocurre cuando no se duerme lo suficiente.

Pero dormir resta al PIB, ¡no producimos!

Es lo que se piensa, que seríamos más productivos si no durmiéramos tanto... Pero no estoy seguro. No hemos intentado dormir más y ver cuánto afectaría sobre la productividad. Además, mejoraría la salud pública de una forma sustancial. Si solo pudiéramos hacer una cosa para mejorar la sociedad y la salud pública tendría que ser dormir más. Todo el mundo se sentiría mejor y seríamos mejor, en general. Viviríamos más tiempo y más sanos. Además, es posible que tuviéramos una fuerza de trabajo más eficiente porque todo el mundo se encontraría mejor.

Este dinámica productiva, en la que vamos hacia la imposible desconexión gracias a la tecnología, no choca con el dormir bien, con la salud.

Sí. Los capitalistas inteligentes, como ya hacen ahora, prestan atención, cuidan y se toman muy en serio el sueño de sus empleados. Les dan una oportunidad en el trabajo si lo necesitan, incluso echarse una siesta. E intentan no hacerles trabajar toda la tarde, eso sería un empleador sensato. Y aunque todavía no estamos en ese estado de iluminación, podemos llegar a él.

¿Leer antes de dormir podría ser un mal hábito?

Leer siempre va a estar bien. Pero con los aparatos electrónicos con la luz que emiten sí que habría problema. Hay gente con insomnio crónico que leen cuando no pueden dormir. Y deberían evitarlo, porque eso les hace fijar una asociación poco sana entre el sueño y la vigilia. Hay que romper con eso. En ese caso, de hecho, deberían leer en otro lugar.

O sea que es anti-kindle.

Tengo un kindle y narcolepsia. Si estás leyendo un libro tradicional y te quedas dormido, el libro se cierra. Mientras que el kindle se apaga y cuando lo enciendes vas por la misma página así que es bastante útil.

La creencia de que hay que dormir ocho horas es un error.

No es sana porque hay un rango entre seis y nueve horas que está bien. Si tu cerebro necesita seis horas, no podrás dormir ocho y estarás insomne durante dos horas. Lo que tenemos que comprender es a nuestro propio cerebro y ajustar las expectativas según eso.

Hasta hace nada, se despreciaba el estudio del sueño en los estudios médicos. Aunque Freud, hace más de un siglo, sí los estudió. ¿Qué opina de este hombre respecto a su momento histórico? ¿Y desde la perspectiva actual?

No me impresiona en exceso, no me llama la atención ni entonces ni ahora. Nunca fue muy científico. Cuando leo a Freud solo leo historias que podrían hasta ser inventadas, no hay una recolección de datos sistemática. Su legado creo que hizo mucho daño al sueño y al estudio del sueño, que todavía sigue con nosotros. Mucha gente busca el significado en los sueños que estoy casi seguro que no está ahí. Para la mayoría de la gente no funciona, pero para algunos sí que es importante. Y no es muy sano.

¿La interpretación de los sueños no solo es una pérdida de tiempo sino que es peligrosa?

Igual es un poco exagerado pero si que es una total pérdida de tiempo. Algunas de las cosas que dijo puede que esté pensando en los deseos de incesto de la infancia o el cumplimiento de deseos, y ahí no ayuda...

Somos adictos a la luz, la luz determina nuestro reloj biológico. ¿Cree que la luz y el tiempo determinan, generalizando, el carácter de los países?

No. Hay muchos otros factores, los culturales son mucho más importantes, que podrían estar influenciados pero no en sentido biológico. Sí que habría una mayor cultura exterior si hay más luz pero eso no tiene nada que ver con el reloj biológico.

Biológicamente hablando, hay personas búhos (noctámbulos) y alondras (diurnos). ¿Por qué los búhos tienen peor prensa si es biología?

Ambos tipos son dos extremos de la distribución del sueño. Las alondras, de manera natural, tienen unos ciclos moleculares en los que cada célula va más rápido, y para los búhos van más lentos. Y así es como entendemos científicamente estos dos fenómenos. La forma de corregir esto es tener acceso a la luz solar a distintas horas. Las alondras se levantan antes y así corrigen su ciclo mientras que los búhos corrigen su ciclo acostándose más tarde y evitando la luz de la mañana. No sabía que la gente era injusta con los búhos, ambos tipos son problemáticos como todos los desórdenes del sueño. La alondra se levantaría a las tres de la mañana y se iría a las siete de la tarde a dormir. Yo creo que estás hablando de un caso no tan exagerado...

¿Dormimos menos que nunca?

De alguna forma, dormimos mejor. Pero ahora, estoy preocupado por cómo duermen los niños con esta explosión de contenido adictivo: videojuegos, televisión, etc. que ponen gran presión en el sueño en una edad en la que se necesita dormir mucho, entre ocho y diez horas, para poder desarrollar el cerebro. Hay pruebas de que esto está afectando a la duración y la calidad del sueño de los niños y adolescentes.

En España, solemos quejarnos de nuestros horarios interminables, trabajando hasta muy tarde y con un «prime-time» que empieza pasadas las diez y media de la noche.

Es demasiado tarde, pero depende a la hora que se levante la gente, así que depende de cuánto se duerma. Estar expuesto a la luz no es bueno pero la televisión tampoco está tan mal. Si se trata de niños si que me preocuparía porque estamos poniendo en riesgo su salud mental. Yo no puedo cambiar lo cultural, pero la gente debería ser consciente de cuánto debería dormir. Muy pocas culturas ponen en valor la importancia del sueño y, seguramente, España no lo hace.

Hablando de España, hay una familia de nuestro país que es el caso más famoso en herencia familiar de la narcolepsia.

Es muy poco común tener un caso genético de esta enfermedad, y este es el caso más conocido en la literatura académica. Una gran especialista en el sueño de Madrid, Rosa Peraíta, encontró a una persona de esta familia y la empezó a ver y a hacer el árbol genealógico, reunió linajes que habían perdido el contacto gracias a Franco o que se pensaban que habían muerto. Y ahora hay como 15 personas de esta familia, es una historia maravillosa de descubrimiento científico.

¿Funcionan los despertadores milagrosos que te levantan en el momento más óptimo para rendir durante el día?

Hay un montón de aparatos así pero no son científicos. No es bueno despertarse cuando estás en medio de un sueño profundo pero no sé si hay un aparato que te pueda levantar en el momento perfecto como sí puede hacer el sol. Si estás durmiendo, y ha salido el sol y lo puedes ver por la ventana porque no tienes las persianas bajadas, eso es perfecto. Así es como hay que levantarse.

Y las abducciones alienígenas son un trastorno del sueño.

La parálisis del sueño es un desorden del sueño bastante específico en el que te despiertas pero parte del cerebro sigue soñando. Mientras soñamos, los músculos están paralizados para no reaccionar a los sueños, y, entonces, la parálisis sigue activa y nos despertamos pero no nos podemos mover. Y da muchísimo miedo y, a menudo, sientes una presencia en donde ves a alguien y es imposible distinguirlo de la realidad. No te puedes mover, intentas gritar y no puedes. Todo esto es más fácil que te ocurra si tienes apnea del sueño y narcolepsia, porque afecta a la arquitectura del sueño. Hace cientos de años cuando la gente experimentaba las parálisis del sueño se interpretaba a ese intruso que aparecía como a un fantasma, a una bruja, al demonio, a un vampiro... y algunos, en el s.XX, lo interpretaban como alienígenas. Una de estas alucinaciones es que hay dos tús en la habitación. Y muchas descripciones de lo extraterrrestres tienen todas las papeletas para ser parálisis del sueño, porque hablan de estar en la habitación, paralizados, gente pequeña y que eran elevados y sacados del cuerpo.

¿Por qué la etnia puede influir en el insomnio?

¿Dije yo eso?

Sí.

Sí, hay un informe que habla de esto pero se me ha olvidado.

No pasa nada. Una curiosidad, un conocido bebe tanto café que necesita un café antes de irse a dormir. ¿Qué le parece este hábito?

Desde la perspectiva farmacológica, la cafeína dura de 10 a 12 horas así que cuando tu amigo se despierta la mitad de la cafeína va a seguir en su cuerpo. Es un estimulante tan fuerte que, probablemente, le haga dormir peor. A la mayoría de la gente se le recomienda que no beba café después de mediodía para que pueda expulsar la cafeína. Tu amigo está loco, no hagas lo mismo.

¿Cuál es la función del sueño?

No sabemos exactamente para qué sirve dormir, pero sabemos que es vital. Y, probablemente. haya cuatro o cinco cosas que están sucediendo mientras dormimos y que tienen que suceder si queremos funcionar al día siguiente. Así que si jugamos con el sueño vamos a dañar el cerebro de una forma muy real. En mi caso, yo solo pretendo minimizar el daño que le genero a mi cerebro que ya está muy dañado.

(La entrevista duró un poco menos de lo previsto porque Nicholls necesitó subirse a su habitación del hotel a dormir 10-15 minutos para no verse afectado por su narcolpesia. Lo tiene todo reglado)