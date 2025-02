Los escritores que se esconden detrás de las memorias de los famosos

Hace unos días se publicaron en España las memorias de Demi Moore . Tituladas «Inside Out. Mi historia» (Roca Editorial), en ellas la intérprete hace confesiones tan impactantes como que a los quince años fue violada y obligada a prostituirse por su madre o que, tras su divorcio del también actor Ashton Kutcher , su segundo marido, dejó de comer (llegó a pesar 43 kilos) y en 2012, durante una fiesta en su casa en la que estaba su hija mayor, aspiró óxido nitroso y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. «Sabía que tenía elección –escribe, rememorando ese momento–, que no todo estaba perdido: podía morir sola, igual que mi padre, o podía plantearme de una vez por todas cómo había llegado a eso y armarme de valor para afrontar y asumir las respuestas». Una prosa fluida, emotiva, pero lo suficientemente aséptica, y por momentos hermosa, que aupó al libro hasta lo más alto de las listas de más vendidos en Estados Unidos (allí apareció en octubre del año pasado), donde permaneció durante semanas.

Pero, aunque el crédito –tal y como aparece en la cubierta de la obra y en la página destinada a reflejar los derechos de autor– es exclusivo de Moore, el mérito lo comparte con la periodista del «New Yorker» Ariel Levy . Fue ella, de hecho, quien realmente escribió las memorias de la actriz , aunque su nombre sólo aparece en los «Agradecimientos» del libro, donde, eso sí, Moore le dedica palabras muy generosas: «Desde el principio viste las piezas de este rompecabezas como piedras preciosas y, con gran talento y profesionalidad, me enseñaste a entretejerlas para crear un tapiz hermoso», escribe la actriz, en un gesto que, aunque seguramente obligado por contrato, da buena cuenta de la especial relación que se estableció entre ellas y que comenzó, en realidad, en 2017.

Fue entonces cuando los editores de Moore se pusieron en contacto con Levy, según contó la periodista al periódico británico «The Guardian» el pasado 22 de octubre. Al parecer, habían leído su libro «The Rules Do Not Apply» y pensaron que ambas tenían mucho en común. «Si hace cinco años me hubieran dicho que llegaría a ser buena amiga de Demi Moore , que ella sería alguien con quien realmente podría hablar, no lo habría creído», confiesa Levy en la mencionada entrevista. Cuando aceptó el encargo, la periodista era muy consciente de que pasaría a engrosar la célebre nómina de «ghostwriters» (escritores fantasma, si nos atenemos a su estricta traducción) que se esconden detrás de las autobiografías de muchos de los famosos de Hollywood y alrededores.

Fenómeno editorial

Un fenómeno poco común en España (el término usado en nuestro país, «negro» , que hasta acepta el Diccionario, tiene unas peligrosas connotaciones esclavistas que hacen impensable su mera pronunciación en Estados Unidos), pero que en la industria editorial anglosajona se ha convertido en un género en sí mismo, proporcionando sustanciosos beneficios a sus autores. Los dos ejemplos más recientes son «The Beautiful Ones» (Reservoir Books), las memorias de Prince , que fueron escritas por Dan Piepenbring , un joven periodista bastante desconocido cuando el genio de Mineápolis lo eligió, pero que ahora es fijo en el «New Yorker», y «Yo» (Reservoir Books), la autobiografía de Elton John , un trabajazo de orden y concierto memorialístico de Alexis Petridis , crítico musical de «The Guardian».

Pero, si nos remontamos algún que otro año, hay bastantes casos más. Keith Richards confió en el periodista británico James Fox –exmarido de la diseñadora Bella Freud, hija de Lucian Freud– como coautor de «Vida» (Libros Cúpula). André Agassi pasará a la historia de la industria editorial reciente, bastante más modesta que la del tenis, por lo bien que estaban escritas sus memorias, tituladas «Open» (Duomo) y obra del escritor J. R. Moehringer , quien hace sólo unos meses confesó a ABC que «cuando les dije a mis amigos y colegas que iba a hacerlo, fue como si les hubiese dicho que me iba a ir de mochilero por Europa, les pareció algo irresponsable y estúpido, pero es escritura real, y es muy difícil, es algo muy sagrado».

Arnold Schwarzenegger escribió «Desafío total. Mi increíble historia» (Ediciones Martínez Roca) «con» (así aparece en el libro) Peter Petre , que se define a sí mismo en su página web como «Autobiografías y Memorias en Colaboración» y cuyo agente es el todopoderoso Andrew Wylie , mientras que Denzel Washington contó con la ayuda del escritor Daniel Paisner para sacar adelante «A Hand to Guide Me» (2006), donde el actor hablaba de sus mentores.

Reconocimiento

En conversación con ABC, Paisner, que también ha trabajado con Anthony Quinn o Whoopi Goldberg , recuerda cómo se convirtió en «ghostwriter» gracias a un «feliz accidente». Mientras intentaba hacerse un hueco como escritor, aceptó la propuesta de «ayudar a una personalidad de la televisión a escribir un libro sobre sus viajes por el país. Esa tarea llevó a otra y a otra... En poco tiempo, eché la vista atrás y vi que tenía una reputación». Aunque no ha dejado de escribir sus propios libros, «en los últimos treinta años, el énfasis ha estado en trabajos en colaboración».

Sólo ahora («los libros que escribimos han sido un elemento básico de las listas de los editores durante generaciones»), los autores como él han podido «salir a la luz para recibir reconocimiento por nuestras contribuciones a las obras más vendidas». Una circunstancia que Paisner valora positivamente, «sobre todo porque permite que la relación entre el autor y el lector sea más transparente».

Pero no siempre ha sido así, como bien sabe Madeleine Morel , una de las pocas agentes literarias especializadas en «ghostwriters» en el mundo. Desde su oficina en Nueva York, explica a ABC que este tipo de autores «son una parte fundamental de la industria editorial», que «se parece cada vez más a Hollywood ». La agente, que lleva 20 años en esto, cree que «en Estados Unidos el 60 o 70% de los libros de no ficción más vendidos están escritos por “ghostwriters”». Morel recuerda cómo «hace décadas nadie admitía serlo, era como cuando alguien se metía en internet para ligar, no quería reconocerlo», pero ahora es un perfil «muy respetable», «muy buscado y solicitado» y «muchos ganan mucho dinero».

Si bien en el trato con el famoso hay de todo, desde el que acepta los consejos («en ese caso, el libro es mucho mejor») al que trata al autor como si fuera una secretaria (puede llegar a ser «una auténtica pesadilla»), Morel tiene claro que el que se niega a reconocer que ha sido ayudado lo hace por «ego». «Al menos les mencionan en las páginas de agradecimientos , ahí es donde vas a encontrar el nombre de los “ghostwriters”», aclara. Y remata con un baño de realidad: « Ahora, la única manera de publicar un libro en este país es teniendo una plataforma, una audiencia previa. Si sólo eres un buen escritor, es muy difícil firmar un contrato. No les queda otro remedio, cada vez viene más gente a la agencia para que les representemos».