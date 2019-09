Arturo Pérez-Reverte revela qué tramas literarias baraja ya tras su última novela «Sidi» se publica el próximo 18 de septiembre, pero el escritor detalla en su columna «Patente de Corso» qué ideas le rondan

Con su novela «Sidi» a punto de llegar a las librerías (18 de septiembre), Arturo Pérez-Reverte compara, en su columna dominical de la revista «XL Semanal», el hecho de poner el punto y final a un libro con «esos niños saharauis que, tras pasar una larga temporada con familias de acogida europeas, deben regresar a la dura realidad del desierto y los campos de refugiados».

El escritor se pone la venda antes de la herida y advierte «Dirán ustedes que no puede ser tan dramático, pero les aseguro que sí. Que puede serlo». Después, señala que hay una etapa de transición que amortigua la salida de mundo creado: la que llega con las correcciones y últimos detalles. «Tras la larga convivencia sueles estar harto de los personajes y la trama, que conoces hasta por el forro y no aportan ya novedad alguna, la cosa tiene cierta semejanza con esa mujer que dice ahí te pudras, imbécil, y te deja justo cuando empiezas a preguntarte si no es el momento de dejarla a ella. O viceversa», narra.

Tras esta fase, Pérez-Reverte detalla que se encuentra con un vacío peligroso, que intenta sortear cuanto antes procurando tener otra novela cuanto antes en la cabeza. En la del el autor han coexistido dos: «Entregué una novela antes del verano y en seguida hice un tanteo con una trama que me tenía caliente; y con ella estuve hasta que otra, que lleva quince años agazapada en mis papeles y mi cabeza, empezó hace unas semanas a decir aquí estoy, cortándole al paso. Así que, resuelto a subirme cuanto antes al caballo o la moto, me encuentro otra vez en ese momento maravilloso en que cualquier cosa es posible». Pinche aquí para leer la columna completa y su renovado estado de felicidad literaria.