«La educación es uno de los grandes pilares para que la sociedad avance»

El escritor, docente y divulgador gaditano José Antonio Lucero estará el próximo 2 de julio en la Feria del Libro de Cádiz para presentar su nueva novela, 'El alumno'. Una cita que define como «especial» por reunir a autores locales y nacionales en su tierra. Con su obra, Lucero rinde homenaje a la figura del maestro en los periodos más oscuros de la historia reciente de España, desde la Segunda República hasta el franquismo. En esta entrevista, repasa el papel de la educación como motor de transformación social, su experiencia como profesor y cómo ha convertido el aula en un escenario literario y de resistencia pedagógica.

- En primer lugar, José Antonio, el próximo 2 de julio va a estar en la Feria del Libro de Cádiz, ¿qué supone para usted, como gaditano, formar parte de este evento cultural?

- Bueno, la Feria de Cádiz para mí es muy bonita, es una feria especial porque reúne, es la gran feria que reúne a los autores gaditanos y también autores a nivel nacional y el poder encontrarme con lectores, no solo de la ciudad, sino de la provincia también con autores, compañeros y muchos de ellos amigos, pues es siempre especial.

- Antes de nacer 'El alumno' nació 'La maestra'. Rinde constantemente homenaje a la docencia. ¿Qué le lleva a convertir el aula en un escenario literario?

- Bueno, en primer lugar, yo soy docente secundaria y con estas novelas yo quería trabajar también cómo entendía yo la educación, cómo entiendo de importante el oficio del maestro, del profesor y también en mi vocación de escritor comprometido, que intento serlo con la memoria y con el pasado reciente.

Con estas dos novelas pongo de protagonistas a muchos docentes que entre la Segunda República, la Guerra Civil, el Franquismo, en todo ese periodo, fueron en muchos casos el epicentro de procesos de represión, de depuración y, a pesar de ello, fueron docentes que siempre tuvieron muy presente su vocación y ejercieron el magisterio en condiciones muy muy duras y también fueron docentes que a pesar de estas dificultades, fueron capaces de contagiar su amor por el aprendizaje, por el conocimiento y su vocación docente a muchos alumnos que luego hicieron de sus vidas cosas, a pesar de las dificultades. Por tanto, con estas dos novelas, a pesar de que son novelas de ficción, lo que intento es primero hacer como he dicho un repaso de la historia reciente de España en clave de docencia, cómo se vivía desde las aulas estos periodos de la historia de España reciente y también, como bien has comentado, un homenaje a la vocación en tiempos de dificultad.

- Entiendo que escribir sobre la enseñanza también es una forma de reivindicar el valor de la educación.

- Claro, precisamente uno de los objetivos que tengo con estas novelas es el hacer ver al público en general que se puede acercar a ellas para leerlas, que uno de los grandes pilares que seguimos teniendo y que nuestra sociedad siga avanzando y prospere y progrese y vaya mejor la educación. Entonces yo creo que ahora, en tiempo de incertidumbre no sólo a nivel general sino también una incertidumbre educativa, yo creo que es importante que los docentes, que los escritores y que la sociedad en conjunto siga dándole ese valor que tiene la educación, siga reivindicando que España necesita una educación de calidad, una educación que tenga recursos y una educación sobre todo que le dé el protagonismo y el valor que tiene y la autoridad que tiene a los docentes.

- Sin hacer grandes spoilers, ¿qué se va a encontrar el lector en esta novela?

- El lector se va a encontrar, en 'El alumno', a pesar de que es una historia que se puede leer independiente de 'La maestra', entre novelas, continúa con la historia de uno de esos alumnos que en todas las aulas han tenido los profesores, que es un alumno travieso, un alumno disruptivo, un alumno donde parece que nada le llega. La novela va a contar su historia y nos vamos a encontrar con una historia de la educación en tiempos del franquismo. La novela se ambienta entre los años 40 y 50 y nos vamos a encontrar con que este alumno va a ser primero alumno y luego maestro durante este régimen y a pesar de ello, este alumno que luego va a ser maestro, va a intentar educar en libertad, educar en pensamiento crítico, en democracia a unos chicos en un ambiente rural, como va a ser el que se va a encontrar este profesor, este maestro, a unos alumnos que gracias a sus enseñanzas van a despertar vocaciones, como tantos maestros, como digo, que lo hicieron en tiempos de dificultad.

- Aunque esté basadas en años anteriores, ¿ahí podría haber experiencias reales que usted como docente ha vivido en su día a día hasta el momento?

- Pues lo cierto es que sí hay muchas, cuando al final los escritores tenemos que crear escenarios, crear escenas, crear momentos literarios, siempre tiramos de experiencias y en mi caso hay mucho. Este maestro, primero alumno y luego maestro, que va a ser el protagonista, llamado Roque, tiene mucho de mí como docente, tiene mucho de la manera en que yo me relaciono con mis alumnos y entiendo la educación y también tiene mucho de testimonios que he podido recabar sobre maestros durante aquella época, maestros que a pesar de la imposición de la educación nacional católica, también educaron en una especie, una pequeña resistencia, a pesar de que podamos pensar que eso no era posible, pero son testimonios que me he encontrado de maestros disruptivos, como digo, a pesar de las dificultades que tenía en aquella época. Entonces todos esos testimonios y también la manera, como digo, en que yo entiendo la educación han configurado la experiencia de docente que se puede encontrar en alumnos.

- José Antonio, ¿qué le llevo a abrir el canal de Youtube, 'La cuna de Halicarnasso'?

- Sí, bueno, mi canal de YouTube tiene ya más de 10 años y yo en aquel entonces lo que buscaba era, sin yo aspirar a lo que ha llegado, buscaba pues que mis alumnos tuvieran acceso a otro tipo de recursos para poder aprender historia, que era la materia que yo imparto, de una manera un poco más cercana a su manera de entretenerse, utilizando referencias a películas, a series, utilizando el humor y como digo, eso fue algo que yo no tenía la pretensión de que llegara a más gente que las de mis propios alumnos y tal vez sus familiares o amigos, pero de pronto me encontré con que ocurría algo mágico y era que llegaba a muchísima, muchísima gente, entonces eso es lo que hace que a día de hoy siga haciendo, siga compartiendo los recursos en mi canal y siga apostando también por esta forma que yo creo que es importante de enseñar y que podemos tener los docentes, los divulgadores de enseñar a través de por ejemplo plataformas y redes sociales, para también hacer ver a los chicos que enseñar, o sea que se puede enseñar también desde esta plataforma y que el uso responsable de internet también es algo que pueden aprender a través de ello.

- ¿Cómo compagina eso de ser profesor, escritor y divulgador en redes sociales?

- Bueno, yo creo que a pesar de que pueda parecer difícil compaginarlo, para mí es muy sencillo porque todo va relacionado, o yo al menos lo veo así, intento que a través de la literatura, intento que a través de mi profesión y también desde mis redes sociales o desde mi labor de divulgación, intento enseñar.

La literatura como yo la concibo, no solo es un medio de entretenimiento sino también una enseñanza, o sea, un medio para aprender y todo está relacionado con esa vocación que yo tengo de enseñar, de contar y de hacer y de reivindicar la importancia pues de la cultura, del aprendizaje y también del valor de la memoria y del cuidado del pasado.

Más temas:

Enseñanza

Cádiz

España

Youtube