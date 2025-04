Isa Pastoriza (Más Madera): «Somos ambiciosos: queremos situar a nuestra banda en el panorama nacional»

Para el grueso de los mortales hablar de rock y de Cádiz es hacerlo del grupo Cai, de Simún, de Antonio Reguera y de la portada del disco 'Fantasía Occidental' en la que aparece el irrepetible Silvio de espaldas ante una muchedumbre que abarrota la plaza de San Antonio.

Es cierto que La Tacita, a pesar de las influencias yanquis de la base de Rota, no guarda una gran tradición roquera como por ejemplo tiene Granada con Miguel Ríos, Los Planetas, 091, Lagartija Nick y Lori Meyers; o Sevilla con el rock progresivo de Triana, Alameda, Smash, el propio Silvio o los jóvenes Derby Motoretas Burrito Kachimba.

Pero que la ciudad del carnaval y el flamenco no sea tierra fértil en roqueros, no quiere decir que no haya buenas bandas a las que quizás les echamos menos cuenta de lo que deberíamos. Uno de estos grupos es la banda de hard blues rock Más Madera, que comenzó su andadura en el año 1999 y actualmente se halla inmersa en la gira de presentación de su segundo disco de estudio: 'El mundo necesita más rock and roll'.

Un grupo que desde sus inicios ha sufrido diversos cambios en su alineación ‒manteniendo siempre a su pareja alma máter: Santiago Gallardo y Manolo Monzón‒ y también en su estilo musical: del heavy metal y el trash al rock and roll y el blues.

En 2010 se incorporó Isa Pastoriza, con quien tenemos la ocasión de charlar, como vocalista y también como letrista. Hace unos meses, otra chica, Rosa Amor, se alistó a esta banda gaditana nacida en el bar 'La Patata', haciendo las veces de bajista.

Han compartido escenario con Barón Rojo, Leño, Miguel Ríos y otros nombres mayúsculos del rock nacional. También han participado del No sin Música y el Espárrago Rock entre otros festivales y, como nota curiosa, participan de la chirigota callejera roquera: o sea, son 'chirirroqueros'.

No en vano, en 2016 grabaron 'El blues de una noche de carnaval' junto al portuense Javier Ruibal; el mismo año que vio la luz su primer trabajo de estudio que llevaba por título 'Pa' la hoguera'.

De la gira actual, que inauguraron el pasado día 11 en El Pelicano, de su flamante disco, del panorama roquero actual en Cádiz y España, de la mujer en el mundo del rock, de sus referentes musicales y sus objetivos, de carnaval…, de todo eso y más hablamos con la voz de la banda, Isa Pastoriza:

‒Os definís como una banda de hard blues rock…

‒Sí. Las raíces musicales empiezan con el blues, que tiene dos hermanos: el 'bueno', que es el soul, y el 'malo', que es el rock. Dentro del rock está el hard, que es rock puro, tipo AC-DC. Y en el blues, lo mismo: está el clásico y el hard blues: que se trata de darle un sonido más pesado y más rapidez.

‒Pero vuestra banda empezó siendo más rollo heavy metal…

‒La banda hacía heavy metal rock. Con el paso de los años hemos evolucionado y derivado en esto.

‒¿Y a qué se debe esta evolución?

‒Por la madurez musical; nos hemos estado formando, ya que es una música mucho más compleja. También es una música que es más atrayente, más comercial.

‒¿Por qué momento pasa el rock en nuestra tierra? ¿Son buenos tiempos para este género musical?

‒Este ha sido siempre un género minoritario. Nada más que tienes que ver en los colegios, que siempre hay un niño heavy, pero solo uno. Es una música para poca afluencia de público. Y ahora, el tema de las bandas tributos y espectáculos tipo La Voz, que dominan la escena y son la moda, hace que el rock and roll no crezca al nivel que debería crecer. Hay buen rock and roll pero yo creo que en este país no se le ha dado el sitio que se merece. A los chavales hoy les gusta el trap y el reguetón.

‒¿Y en Cádiz?

‒Aquí hay muy buenas bandas de rock. Pero Cádiz, ya sabes, es carnaval y flamenco. A nosotros, el Ayuntamiento, ni agua: si te fijas en el cartel de carnaval solo hay un grupo de rock anunciado, los Salvaje Lola, que son unos chavales que lo hacen muy bien, y todo lo demás, variopinto. No, aquí tampoco se le da hueco al rock.

‒¿Qué esperáis de esta gira, cuáles son vuestras pretensiones? ¿Hay un concierto que os haga especial ilusión?

‒Lo que queremos es llevar a la banda a lo máximo que se pueda, colocarla en el panorama nacional. Es una lucha muy gorda la que tenemos por delante y la apuesta es grande. A lo mejor no es ahora, pero sí dentro de 5 años. Es un proyecto ambicioso: los cuatro estamos a una.

A mí todos los conciertos me parecen igual de bonitos, de chulos; pero me hace especial ilusión Madrid, por la oportunidad que supone, el escaparate que te ofrece. Y Cádiz, por supuesto, que es cantar para tus amigos, para tu gente.

‒¿Qué ha variado de vuestro segundo disco respecto al primero?

‒Es un disco cocinado más a fuego lento. Han pasado algunos años y nos hemos seguido formando. Es un trabajo más rico musicalmente, está mejor hecho. Nos hemos enfocado también en el baile y la diversión. La gente que venga al concierto tiene que bailar, se tiene que divertir. Destacaría la evolución musical y los temas que son para divertirte, en resumen.

‒Sois dos mujeres en el grupo en un mundo musical donde es raro ver a féminas…

‒Es como todo, por el tema social y cultural. Afortunadamente cada vez somos más. Yo ahora cada vez veo más niñas, sobre todo instrumentistas. A fin de cuentas es el tema de la sociedad machista.

‒¿Cuáles son vuestros referentes musicales?

‒Al ser cuatro personas, cada cual tiene los suyos. Al batería le gusta mucho, por ejemplo, AC-DC, Led Zeppeling; a mí me gusta mucho el rock sinfónico, de los años 70. Este disco tiene influencias bluseras, de AC-DC, de rock and roll clásico; de todo un poco.

‒¿Qué hay del humor gaditano en vuestras composiciones?

‒Mucho. Tenemos una chirigota callejera, la chirigota rockera, que lleva 21 años. Santi incluso salió en las primera chirigotas de Juan Carlos Aragón, Los Tintos, Qué peasso coro, etcétera. Entonces, hay mucho de ese humor y de esa alegría de aquí, claro.

‒¿Este año habéis salido a la calle?

‒La chirigota ha salido, pero ni Santi ni Manolo ni yo hemos podido participar. Han salido 4 ó 5 y han sacado una cosita. Nosotros con el tema de la gira, el nuevo disco y tal no nos da la vida. Hemos descansado.

‒¿Cómo se ha acoplado al grupo vuestra nueva componente, Rosa Amor, y qué está aportando?

‒Rosa lleva 4 ó 5 meses. Nos ha dado aire fresco. Es una persona con un montón de inquietudes que aporta muchísimas cosas. Estábamos buscando un bajista, no concretamente una mujer, pero nos acordamos de Rosa, que tocaba en una banda que versionaba a mujeres. Se lo comentamos, y ella encantada, y nosotros más todavía.

‒Tenéis citas confirmadas en vuestra gira hasta mayo…

Sí, hasta mayo haremos una primera parte. Luego haremos un parón para hacer versiones en verano por los chiringuitos de la zona, y ya luego haremos una segunda parte de septiembre a diciembre: yo ya estoy cerrando fechas para entonces.

‒¿Participareis este año en algún festival?

‒De momento no nos ha llamado nadie. A ver si alguien nos lee en LA VOZ y se anima y nos pega el toque (ríe).

‒¿Se está perdiendo el rock, hay relevo generacional?

‒Hay muy buenas bandas; chavales que lo están haciendo realmente bien, pero es lo que comentaba antes, el rock siempre ha sido una música muy minoritaria. Una música que siempre ha estado al mismo nivel, salvo en los 80, que hubo un boom. Yo no creo que esté en desuso ni que decaiga. Está al mismo nivel, esperemos que vaya para arriba.