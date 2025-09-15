La Húngara y Chris Brancato, protagonistas de una mañana de fotos en La Caleta

Lunes 15 de septiembre. Vuelven al cole los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos y son pocos los afortunados que pueden aprovechar una mañana soleada en La Caleta. De camino a la playa, en chanclas y con las sillas en la mano, ven a un numeroso grupo de fotógrafos y se acercan a ver quiénes son los protagonistas. Es el reparto de 'Romi', una de las series que se proyectan en South International Series Festival, que vive su cuarta jornada y ya atraviesa el ecuador de su tercera edición.

En el photocall de La Caleta también han posado La Húngara, que presenta su nuevo documental 'La Húngara. Toma que toma'; los artífices de 'La Roca'; el reparto de 'Una historia muy heavy'; y uno de los protagonistas de la jornada, Chris Brancato, el creador de títulos como Narcos o Godfather of Harlem, que ha recibido el Premio de Honor Internacional del festival. A las 21:00 horas, en el Gran Teatro Falla, será la gala donde Brancato recibirá el galardón.

El guionista, productor y showrunner estadounidense se ha parado con todo aquel que se lo ha pedido para hacerse alguna foto, al igual que La Húngara, que ha sido una de las más aclamada. «¡Qué guapa estás!», le decía una vecina gaditana que aguardaba su llegada. Simpática y alegre, Sonia María Priego Bárbara 'La Húngara' posaba de mil formas ante las cámaras. Una vez cumplió con el trabajo, se acercó a hablar con algunos fanes que habían apuntado en su agenda su llegada a La Caleta para no perdérsela. «¡Eres un encanto! Que tengas mucha suerte», agradeció una pareja de gaditanos.

Como en el resto de las jornadas, durante la tarde, los gaditanos y visitantes podrán disfrutar en exclusiva de las proyecciones de las series que forman parte de esta tercera edición. Por otra parte, el martes 16 de septiembre será el turno de 'Las 3.000 celebran la vida', 'Los Chorys', 'Atomic', 'Vulnerables', 'Nails', 'The Agent. The life and Lies of my father'. Será, al igual que en días anteriores, a las 10:00 horas cuando los diferentes equipos pasen por el photocall de La Caleta para posar en una estampa icónica de Cádiz, que se viste de gala para ser el epicentro mundial de las series durante una semana.

