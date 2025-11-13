El Gran Teatro Falla rinde homenaje al compositor que da nombre al coliseo gaditano

Este viernes 14 de noviembre se cumplen 79 años del fallecimiento de Manuel de Falla, uno de los grandes nombres de la música española y europea del siglo XX. Nacido en Cádiz el 23 de noviembre de 1876, este gaditano fue un creador que logró algo excepcional. Convertir el alma popular andaluza en lenguaje universal, sin perder la pureza ni la raíz de su tierra. Y tanto es así que su música sigue hoy siendo un puente entre lo local y lo eterno.

Con motivo de esta efeméride, el Gran Teatro Falla, emblema cultural de la ciudad y espacio que lleva su nombre, acoge desde este jueves 13 de noviembre la exposición 'Cádiz en Manuel de Falla. Una vida atlántica', una muestra que rinde homenaje a la figura del compositor a través de un recorrido visual, documental y sentimental por su biografía y su obra. La iniciativa se enmarca dentro del amplio programa municipal dedicado al músico, que Cádiz impulsa desde hace dos años con el horizonte puesto en 2026, fecha en la que se celebrará el 150 aniversario de su nacimiento.

Una exposición que une al hombre y al mito

La muestra, comisariada por el poeta y musicólogo José Ramón Ripoll, ocupa las dos plantas del teatro y se despliega a lo largo de sus pasillos y vestíbulos, donde se mezclan fotografías inéditas, partituras originales, manuscritos, objetos personales y correspondencia. Todos ellos conforman un retrato íntimo del artista, de su universo creativo y de su relación constante con Cádiz, su tierra natal, que lo inspiró desde la infancia hasta sus últimos días.

El proyecto expositivo, que ya pudo verse en 2021 en la Casa Pinillos, con motivo del Festival de Música Española de Cádiz, se nutre principalmente de materiales procedentes del Archivo Manuel de Falla de Granada, institución dirigida por Elena García de Paredes, sobrina nieta del compositor y una de las mayores responsables de la preservación de su legado.

Durante la presentación de la muestra, Ripoll ha recordado que «Cádiz está presente en casi toda la obra musical de Falla», una afirmación que resume el sentido de este homenaje. Por su parte, García de Paredes subrayó que «Falla nunca dejó de ser de Cádiz», incluso cuando la vida lo llevó lejos de su bahía natal: primero a Madrid, donde se formó en el Conservatorio. Después a París, donde se empapó del ambiente modernista y de las nuevas tendencias musicales; más tarde a Granada, donde halló la serenidad creativa; y finalmente a Argentina, donde se exilió tras la Guerra Civil y donde falleció en 1946.

El acto de inauguración, celebrado en el Gran Teatro Falla, ha contado con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García; la concejala de Cultura, Maite González; el presidente del Ateneo de Cádiz, José Almenara, y el director del Conservatorio de Música Manuel de Falla, Miguel Garrido, quienes destacaron la importancia de este ciclo de actividades para reafirmar el vínculo entre la ciudad y el compositor que mejor supo interpretar su espíritu.

Cabe recordar que el concierto didáctico para escolares previsto para este viernes, 14 de noviembre, en la Catedral ha sido cancelado por las adversas previsiones meteorológicas.

Raíz y destino

Pocas ciudades están tan íntimamente ligadas a la identidad de un músico como Cádiz lo está a Manuel de Falla. En sus calles y su luz se forjó la sensibilidad del joven que, más tarde, deslumbraría al mundo con obras como El amor brujo, El sombrero de tres picos o Noches en los jardines de España. En ellas resuenan el cante jondo, el compás del flamenco, el susurro del mar y la melancolía atlántica que el compositor supo transformar en un lenguaje sonoro de alcance universal.

«Queremos que Falla vuelva a resonar en cada rincón de la ciudad», ha expresado la concejala de Cultura durante la inauguración, anunciando que la programación especial dedicada al músico se prolongará durante los próximos meses con conciertos, conferencias, talleres, proyecciones y publicaciones que profundizarán en distintas facetas de su vida y su obra.

El recorrido expositivo invita a descubrir tanto al Falla creador como al ser humano: el músico exigente que revisaba incansablemente cada compás, el amigo leal de artistas como Federico García Lorca, Pablo Picasso o Gregorio Martínez Sierra, y el hombre espiritual que buscó en la música un camino de redención y belleza.

Legado sin fronteras

Manuel de Falla fue una figura decisiva en la modernización de la música española. Su estilo, influido por el impresionismo francés y las corrientes vanguardistas de principios del siglo XX, nunca perdió el acento andaluz que le dio origen. Gracias a él, España recuperó una voz musical propia y contemporánea, capaz de dialogar con Europa sin renunciar a sus raíces.

Su influencia trascendió fronteras. Sus obras fueron interpretadas en los principales teatros del mundo, y su nombre se asoció al renacer cultural de toda una generación que incluía a Lorca, Picasso o Manuel Ángeles Ortiz. En cada uno de ellos, Falla dejó una huella de sensibilidad, disciplina y búsqueda espiritual que aún hoy inspira a músicos y creadores.

Un homenaje vivo

El Ayuntamiento de Cádiz, junto con el Conservatorio de Música, el Ateneo, la Universidad y otras instituciones culturales, ha diseñado un amplio programa conmemorativo que se desarrollará hasta 2026. La intención es convertir a la ciudad en epicentro de la conmemoración internacional del 150 aniversario de su nacimiento, con actividades que reivindiquen su figura como símbolo de diálogo entre tradición y modernidad.

La exposición 'Cádiz en Manuel de Falla. Una vida atlántica' permanecerá abierta durante las próximas semanas en el Gran Teatro Falla, y constituye una invitación a redescubrir al hombre que llevó la música de Cádiz a todos los mares del mundo. Un creador que, aun en la distancia, nunca dejó de mirar hacia su bahía, ni de escuchar el rumor de las olas que inspiraron su vida entera.

Porque, como recuerda José Ramón Ripoll, «Falla pertenece al Atlántico tanto como a la música. Fue un hombre de frontera, entre el mar y la eternidad».