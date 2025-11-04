Del Falla al mar: Cádiz se transforma en un festival sonoro con más de 35 conciertos y la mejor música española

Durante diez días, Cádiz volverá a ser una fiesta para los oídos. Del 14 al 23 de noviembre, la ciudad se transformará en un gran escenario al aire libre con la llegada de la 23ª edición del Festival de Música Española de Cádiz. Una cita que cada año consolida su posición como uno de los encuentros musicales más importantes de Andalucía.

Organizado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y diversas instituciones, el festival reafirma su propósito. Integrar la música con los espacios más emblemáticos de la ciudad, haciendo del patrimonio gaditano un escenario vivo.

La programación de esta edición es ambiciosa. Más de 35 conciertos, 24 estrenos absolutos, cuatro programas de recuperación del patrimonio y la participación de 27 artistas andaluces.

Además, el festival apuesta fuerte por la presencia femenina, tanto en la interpretación como en la creación, y por una diversidad de estilos que viaja desde la música clásica y el barroco hasta el jazz, el flamenco, la electrónica y el pop-rock.

El Gran Teatro Falla, epicentro del festival

El Gran Teatro Falla será, como siempre, el gran corazón sonoro del festival. Allí se celebrará el concierto inaugural, el 14 de noviembre, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla dirigida por Lucas Macías, y el Conjunto Coral Virelay, con el programa 'España es... ¡de cine!'.

Por el escenario del Falla pasarán también María Moreno con Magnificat (16 de noviembre), la compañía Yllana con Maestríssimo (Pagagnini 2) (19 de noviembre), la Compañía Nacional de Teatro Clásico junto a Lucas Escobedo con Farra (21 de noviembre), Los Estanques y El Canijo de Jerez con Lágrimas de plomo fundido (22 de noviembre) y, para cerrar el festival, el 23 de noviembre, la Classijazz Big Band y la Orquesta de Mujeres Valparaíso con el programa Compositoras y compositores andaluces de jazz… y Manuel de Falla.

En cada rincón de la ciudad... música

El festival también recorrerá algunos de los lugares más bellos y singulares de Cádiz, ofreciendo una experiencia musical que dialoga con la arquitectura, la historia y el mar.

El Auditorio del Palacio de Congresos acogerá el 15 de noviembre 'Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz', de Haydn, a cargo de la Orquesta Barroca de Cádiz y el Conjunto Coral Virelay, dirigidos por Jorge Enrique García.

El Teatro del Títere de la Tía Norica se reservará para los formatos más íntimos: Spanish Brass, Jesús Reina Trío, Rocío Márquez, Moisés P. Sánchez, Ana M.ª Valderrama, Pablo Martín Caminero y otros artistas ofrecerán conciertos donde la cercanía y la experimentación serán protagonistas.

Espacios con historia

Por otra parte, la Casa de Iberoamérica, la Fundación Unicaja, la Diputación Provincial y la Capilla del Colegio del Rebaño de María se sumarán también a este recorrido musical. En ellas se podrán escuchar propuestas como 'Tres voces', un legado de Alicia Naranjo y José Alberto Sancho, 'Dedicatoria de Auxiliadora Toledano', o 'La primera guitarra española de Pablo Zapico'.

La Fundación Unicaja acogerá París en retratos, de los Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla 1741, mientras que el Baluarte de la Candelaria volverá a ser el escenario de las propuestas más experimentales con una nueva edición de Microclima, que reunirá a Esplendor Geométrico, Paloma Peñarrubia, Clara de Asís, Clara Brea, Ernesto Rosa y Övernika.

Del jazz al pop

Las músicas actuales tendrán su espacio en el Edificio Constitución 1812, en colaboración con Campus Rock UCA. Allí se presentarán Lorena Álvarez con El poder sobre una misma (14 de noviembre) e Hidrogenesse con Así se baila el siglo XX (15 de noviembre).

Además, el Parque Celestino Mutis se convertirá el 22 de noviembre en el epicentro de la jornada electrónica Electrolunch, una cita que combina música, convivencia y cultura urbana.

Formación y futuro musical

El Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla acogerá las actividades pedagógicas y los estrenos de la Cátedra Manuel de Falla, mientras que la Diputación Provincial presentará los recitales Diálogo entre siglos (19 de noviembre) y Marcadas emociones (20 de noviembre).

El Festival de Música Española de Cádiz 2025 está organizado por la Consejería de Cultura y Deporte con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, el INAEM, la Universidad de Cádiz, la Fundación Unicaja y la Diputación Provincial.

Entradas accesibles para todos los públicos

La mayoría de los conciertos serán gratuitos, y las entradas con precio tendrán un coste de entre 5 y 20 euros, con descuentos disponibles.