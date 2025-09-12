Glamour y estrenos marcan la apertura del South International Series en La Caleta

La tercera edición del South International Series ha echado a andar en Cádiz con un objetivo claro: confirmar su continuidad y consolidarse como un festival de referencia en la ficción televisiva. Desde su nacimiento, el certamen apostó por situar al sur en el mapa audiovisual, demostrando que Andalucía puede acoger un evento de primer nivel más allá de Sevilla y Málaga.

Ahora, sin embargo, el festival afronta un momento decisivo. El acuerdo institucional que lo sostiene —suscrito entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación Provincial y la empresa organizadora Womack Group— expira en 2025, y su renovación aún no está asegurada. Algunas fuentes señalan incluso que Málaga podría presentarse como alternativa a partir de 2026 si no se garantiza la permanencia en la capital gaditana.

Las instituciones locales, por su parte, han cerrado filas. «El Ayuntamiento y la Diputación haremos todo lo posible para que este festival tenga el mayor recorrido posible en Cádiz», afirmó el primer teniente de alcalde, José Manuel Cossi, en declaraciones a los medios.

La Caleta, escenario de la apertura

La inauguración tuvo lugar en el emblemático enclave de La Caleta, que se transformó por un día en alfombra roja y photocall frente al mar. Actores, actrices y profesionales de la industria desfilaron en una velada que sirvió de prólogo a seis jornadas de programación internacional con las que Cádiz vuelve a reclamar su lugar en el panorama audiovisual.

En esta edición, el festival reconocerá al guionista y productor estadounidense Chris Broncato con el Premio de Honor Internacional 2025, un galardón que refuerza su proyección más allá de nuestras fronteras.

Estreno mundial de 'El centro'

El South International Series acogió además la presentación de El Centro, nueva serie original de Movistar Plus, que llegará a las pantallas el próximo 9 de octubre. La ficción, dirigida por David Ulloa y creada por David Moreno, se adentra en el hermético universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con un enfoque coral y humano.

El elenco, encabezado por Clara Segura, Elisabet Casanovas, Elena Martín, Juan Diego Botto y Tristán Ulloa, presentó un thriller de espionaje actual y realista. «Queríamos alejarnos de los clichés y mostrar la autenticidad del trabajo de los oficiales de inteligencia», subrayó Casanovas, destacando la asesoría de profesionales del CNI durante el rodaje.

La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional y conduce a los protagonistas a una carrera contrarreloj para descubrir a un traidor dentro de la institución. El antagonista es el enigmático agente ruso Volkov, que aporta a la serie un tono de Guerra Fría en plena contemporaneidad.

«Ha sido una experiencia única, con mucha acción, escenarios cambiantes y un ritmo narrativo vertiginoso», explicó Moreno. Para Ulloa, lo más valioso ha sido «poner en valor el trabajo silencioso de quienes se dedican a la inteligencia, ese que solo se percibe cuando parece que no ocurre nada».

Ficción que dialoga con la realidad

La propuesta busca ir más allá del entretenimiento. En un contexto marcado por atentados recientes, tensiones internacionales y nuevos retos sociales, El Centro plantea una mirada íntima al papel del CNI. «Me quedo con las historias anónimas, con esa parte invisible que rara vez se muestra», apuntó Ulloa.

El equipo reconoce que la serie no es una réplica de La Unidad —otro éxito de Movistar Plus en el terreno del espionaje—, aunque admite que las comparaciones son inevitables. «Si se asocia, será un halago, porque fue un gran éxito. Pero nuestros personajes y la forma de narrar son distintos», matizó Ulloa, quien confesó haberse inspirado en el cine de los años 2000 para dotar de mayor intimidad y realismo a las interpretaciones.

Con una agenda repleta de proyecciones, talleres y encuentros profesionales, el South International Series 2025 se confirma como una cita imprescindible en el calendario audiovisual. Cádiz vuelve a situarse en el escaparate internacional, aunque con la incógnita aún abierta de si mantendrá el festival más allá de 2025.

