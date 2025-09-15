Un foro y actuaciones para celebrar el aniversario del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad en Cádiz

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha dado a conocer el «ambicioso y extenso programa extraordinario de actividades» que se va a desarrollar a lo largo del próximo mes de noviembre en las ocho provincias andaluzas para celebrar el XV aniversario de la inclusión del Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un aniversario que «más que una efeméride supone toda una oportunidad para reafirmar el compromiso de Andalucía con su arte más universal, al proyectar una mirada dinámica y abierta sobre el flamenco como motor identitario, cultural y económico de Andalucía», ha señalado Del Pozo.

Del Pozo ha querido destacar «el innovador proyecto Flamenco Expuesto, que tendrá lugar el 16 de noviembre, Día del Flamenco, que fusionará el patrimonio material de nuestros museos con el inmaterial del flamenco». Ocho museos y centros de creación contemporánea de todas las provincias andaluzas acogerán, de manera simultánea, a las 12.00 h., actuaciones de artistas flamencos que interpretarán una pieza creada para la ocasión y el espacio que la acoge. En Cádiz será la bailaora Ana Morales la encargada de esta actividad en el Museo Provincial.

Programación en Cádiz

FLAMENCO EXPUESTO

16 de noviembre, a las 12:00 horas. Museo Provincial de Cádiz. Actuación de la bailaora Ana Morales

FORO ESTRATEGIAS DE FUTURO PARA LAS PEÑAS FLAMENCAS DE ANDALUCÍA

28 y 29 de noviembre. Centro de Interpretación Paco de Lucía. Algeciras. Coincidiendo con el 40 aniversario de la creación de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, el Instituto Andaluz del Flamenco, junto a las ocho Federaciones Provinciales de Peñas, pondrá en marcha el Foro de Estrategias de Futuro para las Peñas Flamencas de Andalucía.

CIRCUITO ANDALUZ DE PEÑAS (10 actuaciones)

7 de noviembre, a las 20:00 horas. Peña Cultural Flamenca de Ubrique. Actuación del bailaor Daniel Saltares.

14 de noviembre, a las 22:00 horas. Asociación Cultural Aires de Espera, en Espera. Actuación de la bailaora Manuela Vargas.

14 de noviembre, a las 22:00 horas. Peña Cultural Feminista y LGTBI La Lola, en Jerez de la Frontera. Actuación de la bailaora Elena Arias.

15 de noviembre, a las 16:30 horas. Peña Cultural Flamenca Valle del Guadiaro, en Guadiaro (San Roque). Actuación del cantaor Abraham El Zambo.

15 de noviembre, a las 18:00 horas. Tertulia Flamenca de Ceuta. Actuación de la cantaora Macarena de Jerez.

15 de noviembre, a las 21:00 horas. Peña Flamenca Juanito Berrocal, en Medina Sidonia. Actuación de la bailaora Cristina Aldón.

22 de noviembre, a las 22:00 horas. Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real, en Puerto Real. Actuación de la cantaora Amparo La Repompilla.

22 de noviembre, a las 22:00 horas. Peña Cultural Flamenca Chato de la Isla, en San Fernando. Actuación del cantaor Miguel Rosendo.

28 de noviembre, a las 21:00 horas. Tertulia Flamenca Viejo Agujeta, en Rota. Actuación de la cantaora Paqui Ríos.

29 de noviembre, a las 20:00 horas. Peña Flamenca Encarnación Marín La Sallago, en Sanlúcar de Barrameda. Actuación del bailaor Carlos Carbonell.

COLABORACIÓN CON FESTIVALES Y EVENTOS DE ESPECIAL INTERÉS

7 de noviembre, en Chiclana de la Frontera. Jornadas de homenaje a Antonio Hernández, en colaboración con la Fundación Fernando Quiñones.

Plan Estratégico del Flamenco

En paralelo al desarrollo de este programa conmemorativo de actividades, según ha avanzado Del Pozo, la Consejería de Cultura y Deporte continúa trabajando en el Plan Estratégico del Flamenco, texto que se va a enviar al resto de consejerías implicadas y que este mes de octubre se expondrá para consulta pública, avanzando en el proceso participativo que es su columna vertebral».

El documento rector para la ordenación de los recursos y acciones para la promoción, difusión, estudio e investigación del flamenco, que será aprobado previsiblemente en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía antes de final de año es, en palabras de la consejera, «fruto de un proceso participativo sin precedentes, ya que incorpora las recomendaciones de todos los agentes del sector implicados, más de 230, reunidos en todas las provincias para conocer y recoger sus demandas».