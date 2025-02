La V edición del Festival Jazzahara cierra con más de 1.000 asistentes y una iniciativa solidaria para Valencia

LA VOZ DE CÁDIZ Zahara de los Atunes 04/11/2024 a las 19:39h. Compartir Copiar enlace

La V edición del Festival Jazzahara Petaca Chico ha concluido este fin de semana en Zahara de los Atunes con la asistencia de más 1.000 personas y con una actividad solidaria, organizada por el Ayuntamiento de Zahara, en favor de la comunidad valenciana afectada por la Dana, llevando a cabo una recogida de alimentos que será enviada a Valencia.

Según ha indicado la organización en una nota, el festival se consolida como «uno de los eventos de jazz más esperados del año, logrando un lleno casi total en todos sus conciertos», que debido a las lluvias se trasladaron al Hotel TUI BLUE Zahara Beach, ofreciendo una programación que combinó jazz, flamenco, electrónica y soul.

En este sentido, ha añadido que la edición de este año atrajo tanto a seguidores como a programadores internacionales interesados en exportar el talento local al extranjero. Entre ellos, representantes de Alemania y otros países se dieron cita en el festival para descubrir nuevas voces y propuestas, contribuyendo a la proyección global de los artistas andaluces y nacionales presentes.

La apertura estuvo a cargo del pianista Fred Hersch, que presentó su trabajo 'Silent, Listening', mientras que Trinidad Jiménez, con su proyecto 'Eléctrica', ofreció una potente fusión de jazz y rock flamenco, y el sábado Afra Kane cautivó al público con su álbum 'Could We Be Whole', terminando la jornada DJ Toner junto a Jorge Pardo con una nueva dimensión de jazz y electrónica. El festival culminó el domingo con el sexteto 'Tumbando a Monk', que rindió homenaje a Thelonious Monk a través de una reinterpretación fresca y vibrante de sus clásicos con influencias latinas y flamencas.

Organizado por el Ayuntamiento de Zahara de los Atunes, Martinico Producciones y Marmaduke Jazz, y con el apoyo de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y patrocinadores como Petaca Chico, Cruzcampo, Q Hoteles, Europa Creativa y Bodegas Romate, Jazzahara ha celebrado su quinto aniversario fortaleciendo la internacionalización del festival y contribuyendo a conectar a sus artistas con escenarios más allá de sus fronteras.