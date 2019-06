DARÁN QUE HABLAR Rafa Munárriz: «Siempre seré artista, pues siempre tendré la inquietud de cuestionar mi entorno» El espacio urbano y sus contradicciones son la base del trabajo de Rafa Munárriz, a caballo entre la instalación y la escultura, que ahora entra en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Por estas razones ya «da que hablar»

Seguir Javier Díaz-Guardiola @jdguardiola MADRID Actualizado: 02/06/2019 01:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nombre completo: Rafael Munárriz. Lugar y fecha de nacimiento: Tudela (Navarra), 28 de marzo de 1990. Residencia actual: Madrid. Formación: Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Ocupación actual: Artista visual.

Qué le interesa. En mi trabajo trato de entender cómo se conforman los aspectos sociales y urbanísticos del espacio urbano. Me interesa el conjunto de negaciones que constituyen la urbe y el contenido político de las mismas. Trabajo prácticamente todo tipo de formato, pero siempre desde una perspectiva escultórica.

«Bloqueo relativo» (2018). Persiana de comercio modelo «Tijolinho» colgado sobre estructura giratoria (200 x 500 x 2cm) - R. M.

De dónde viene. He expuesto de manera internacional, pero los lugares donde lo he hecho con más frecuencia son España y Brasil, donde viví los últimos cinco años. De los proyectos realizados hasta la fecha, destaco aquellos que he podido desarrollar de forma más específica, como fue la instalación «m-506», en La Casa Encendida, o la instalación móvil «Bloqueo relativo», expuesta en el año pasado en el Centro Botín. También destaco mi paso por la galería Pelaires de Palma de Mallorca, donde expondré por segunda vez a final de año.

«Bloqueo fig.1» (2017). Persiana de comercio modelo “Tijolinho” extraída y manipulada (68 x 148 x 20 cm) - R. M.

Supo que se dedicaría al arte… En verdad, esto es algo que uno no puede confirmar. Pienso que siempre voy a ser artista, pues siempre voy a tener la ambición y la inquietud de cuestionar mi entorno, pero no existe una clase de oposición que te permita asegurar una retribución por ello.

«Deconstrucción en 4 filas (horizontal)». Obra de 2018. Malla de acero cortada y cromada. (31 x 42,5 x 6,5 cm) - R. M.

¿Qué es lo más extraño que ha tenido que hacer en el arte para «sobrevivir»? Probablemente lo más raro que he hecho haya sido forzar mi faceta social: yo soy asocial e introvertido y, ciertamente, la escena artística exige una presencia omnipresente.

«Hacia la curva cerrada fig.3» (2018). Viga IPN140 prensada (35 x 85 x 100 cm) - R. M.

Su yo «virtual». Me siento cómodo navegando en Instagram. Es una fuente de información inmensa en la que puedes estar al tanto de cualquier escena global.

Dónde está cuando no hace arte. Desde hace tres años comisarío una iniciativa independiente llamada GRESITE y que consiste en un proyecto expositivo basado en la posibilidad de plantear exposiciones subacuáticas. Tiene la ambición de explorar las relaciones entre el espectador y la obra de arte dentro de un contexto expositivo más lúdico y distendido, permitiendo también al artista producir obras en un contexto puramente espacial, experimental y efímero.

«M-506» (2015). Guarda-raíl siniestrado (12 m lineales) - R. M.

Le gustará si conoce a... La verdad es que no he tenido un referente que me haya acompañado siempre. A nivel nacional, y pensando en artistas vivos, admiro a Asier Mendizabal; de gente más cercana a mi generación, citaría a Carlos Irijalba. De creadores fallecido,s me interesa el trato del espacio de Oteiza y el movimiento de Calder. Podría decirte nombres menos «mainstream», pero, a día de hoy, pienso mucho en estos dos...

«Conflicto» (2015). Guarda-raíl prensado. (1m3) - R. M.

Qué se trae ahora entre manos. En este momento, acabo de inaugurar la exposición «Espacio relativo», que estará expuesta en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid hasta el 21 de julio. También, con motivo de esta muestra, estoy produciendo mi primer catálogo individual de la mano de Caniche Editorial y el estudio de diseño Naranjo-Etxeberria, proyecto que me ilusiona casi al mismo nivel que la exposición y que será presentado el día 27 de junio. También estoy trabajando para un proyecto que dará a luz a fin de año llamado «Postcrisis», y para mi próxima exposición individual en la galería Pelaires.

«Espejismo fig.2» (2016). Señal de tráfico siniestrada, pulida y cromada (120 x 40 x 10 cm) - R. M.

Proyecto favorito hasta el momento. Probablemente sea «CMYK no info», que fue uno de mis primeros proyectos. Consistía en la propuesta de una campaña «no informativa» compuesta por carteles monocromos de gran formato. Este conjunto me ilusiona por ser uno de los primeros, por haber pasado casi diez años desde su realixzación, y porque recuerdo con cariño las ganas que tenía por hacerlo y que conservo, de igual manera que me da pie a comprobar cómo mi trabajo ha evolucionado desde entonces.

«CMYK no info - Yellow» (2011). Cartel de publicidad (300 x 800 x 2 cm) - R. M.

¿Por qué tenemos que confiar en él? Porque tengo contenido y consistencia.

Detalle de «Endless» (2014). Instalación de pasamanos con medidas y composición variables - R. M.

¿Dónde se ve de aquí a un año? Seguramente en algún otro país, aunque también tengo ganas de dejar un pie fijo en Madrid.

¿A quién cedería el testigo de esta entrevista? A Javier Velazquez Cabrero. Pienso que está dando un giro performático muy interesante.

¿Cómo se definiría en un trazo?