CIEN AÑOS DE MINGOTE Mingote, el pequeño huerto de cultivo del humor La biografía del dibujante y escritor nos descubre una sin par inquietud creativa

Federico Ayala

Ángel Antonio Julián Orson Dulce Nombre de María Mingote Barrachina nació en Sitges, en casa de los abuelos maternos, el 17 de enero de 1919. Pasó su niñez en Calatayud y Daroca, de donde fue nombrado marqués por el Rey Juan Carlos en 2011. Cursó el bachillerato en Teruel, desde donde envió su primera colaboración a ABC: el conejo «Roenueces», que se publicó en el suplemento infantil «Gente Menuda», de la revista «Blanco y Negro», en 1932.

Con 17 años se alistó en el Ejército Nacional y combatió en varios frentes de la Guerra Civil. «Aquel conflicto fratricida... -¡estúpida Guerra Civil!- fue un ¡disparate! Lo que deberíamos hacer es avergonzarnos, olvidarla y procurar que no se repita», dejó dicho.

Finalizada la contienda se trasladó a Zaragoza, donde cursó dos años de Filosofía y Letras. En 1942 ingresó en la Academia de Transformación de Infantería, en Guadalajara, donde obtuvo el grado de teniente. Allí escribió novelas policíacas y del oeste bajo el pseudónimo de «Anthony Mask».

Llegada a Madrid

En 1944 llegó a Madrid, donde dibuja y escribe mientras cuida de su madre, inmovilizada por una embolia. De la mano de Álvaro de la Iglesia comenzó a trabajar en «La Codorniz» en 1946. El 19 de junio de 1953 entró Mingote en ABC, donde seguirá colaborando hasta su muerte. «En el recuadro de ABC, ese pequeño huerto que cultivo desde hace más de 55 años, es donde pongo lo mejor de mí, mi diaria inquietud, mi desfallecimiento a veces».

El año 1955 es clave: comienza a dirigir la revista «Don José», se casa por primera vez y nace su hijo Carlos. Comienza una actividad frenética en múltiples campos: teatro, cine, publicidad, más tarde televisión e incluso radio. En 1966, ABC instituyó el «Premio Mingote», que se unió a los «Cavia» y «Luca de Tena». Ese mismo año se casó en segundas nupcias con Isabel Vigiola. «La conocí en casa de Edgar Neville, de quien era secretaria. Lo ha sido todo. Lo es. No sé qué habría sido de mí sin Isabel».

Fue nombrado alcalde y guarda honorario del Parque del Retiro madrileño en 1982, uno de los honores más queridos. Y cuando en 1987 pasó a ocupar el sillón «r» de la Real Academia Española, se convirtió en el primer dibujante académico de la Casa de la Lengua.

El 29 de octubre de 2011 publicó una emocionante Tercera en ABC en la que comunicó que dejaba de colaborar diariamente en el periódico, aunque sí lo haría eventualmente. «El pedirte que me releves del compromiso diario no significa un adiós (…) algo podré yo hacer en el decorado de este periódico junto a mis compañeros dibujantes durante el tiempo que me queda, que ya no será mucho, de esta prórroga en la que estoy jugando. En fin, querido director, a mandar».

Mingote murió en Madrid el 3 de abril de 2012.