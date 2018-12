DARÁN QUE HABLAR Javier Rodríguez Lozano: «Complejizo esa parte cercana e ignorada de nuestro imaginario diario» En un moento dado, Javier Rodriguez Lozano tiró de un felpudo, y debajo de él surgieron cosas extraordinarias. Esa es su misión como artista: racionalizar el día a día, lo cotidiano, lo inadvertido. Solo por eso, su labor ya «da que hablar»

Nombre completo: Javier Rodríguez Lozano. Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 16 de agosto de 1992. Residencia actual: Madrid. Formación: Grado en Bellas Artes y Máster en investigación en arte y creación, ambos por la Universidad Complutense de Madrid.Ocupación actual: Artista plástico.

Qué le interesa. Mis proyectos, aunque eclécticos, siempre suelen partir de eventos que poseen un especial interés formal y simbólico, pero que pasan desapercibidos por su carácter común y cotidiano. De esta manera, me encuentro trabajando con temas «infra-ordinarios», cuando no liminales. Mi labor trata de complejizar esa parte cercana e ignorada de nuestro imaginario diario, consiguiendo espacio para su re-apreciación. De igual modo, a veces parto de contextos meta-artísticos.

«4ºA (Lope de Rueda, 31)». Óleo sobre lienzo. 19 x 12 cm. Año 2018 - J. R. L.

De dónde viene. Acabo de exponer en Espacio OTR (Madrid), en una muestra colectiva comisariada por Marlon de Azambuja. Actualmente tengo una pieza en la que será la última exposición del herido de muerte MAC, en La Coruña. Y el 13 de diciembre inauguré una individual con mi proyecto más reciente, «Lope de Rueda, 31», en la galería Fran Reus,de Palma, donde también expuse el año pasado en una colectiva. Además de esto, destacaría mi participación en «XXVII Circuitos» (Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid), con mi proyecto «Enlaces de escarabajo», así como «Hacer, deshacer, repetir», expuesto de manera individual durante Entreacto en la galería Bacelos, en Madrid –ya cerrada–, y de manera colectiva en la Sala Amadís, ambas durante 2017.

«5ºC (Lope de Rueda, 31)». Óleo sobre lienzo. 150 x 85 cm. Obra de 2018 - J. R. L.

Supo que se dedicaría al arte… Durante el bachillerato, cuando me cambié al de artes como el que se tira a una piscina vacía. Pero no fue hasta 2015 que comprendí –supe, decidí– que quería ser artista. Fue como si todos los pasos que hubiese dado me hubiesen alejado de cualquier otra posibilidad, cerrando puertas hasta escoger ésta.

«6ºB (Lope de Rueda, 31)». óÓeo sobre lienzo, 146 x 89 cm - J. R. L.

¿Qué es lo más extraño que ha tenido que hacer en el arte para «sobrevivir»? Creo que nada especialmente extraño… Aunque cuando le cuento a personas ajenas al mundo del arte que he trabajado como asistente de otros artistas les sorprende mucho, pues es una parte más bien invisible, sobre todo en España.

«Enlaces de escarabajo». Instalación «site-specific» para «XXVII Circuitos» (2016-2017)» - J. R. L.

Su yo «virtual». Tengo página web e instagram. Antes usaba también Facebook para los eventos y demás, pero ahora está muerto. En instagram alterno fotos de mis obras y mis procesos con chorradas de mi día a día. Consumo todo tipo de cosas digitales, ¡algunas incluso útiles! Escucho la radio, sus podcasts en el estudio. Consumo videojuegos, memes…

Dónde está cuando no hace arte. Pues la verdad es que no realizo nada más además de mi práctica artística. Este año sí he asistido a varios talleres para seguir formándome.

«l #1- Madrid», intervención mediante borrado en la vía pública, 50 x 50 cm (2017) - J. R. L.

Le gustará si conoce a... Diferencio varios tipos de referentes artísticos. Muchos, a priori, no tienen que ver con mi obra. Por un lado, están artistas de un peso internacional que me encantan. Mi favorito es Pierre Huyghe, y la exposición que vi en Hauser & Wirth en 2014 me marcó. Otros momentos similares fue ver el «Atlas» completo de Richter en 2013. Fue en Múnich. O el Archivo Lafuente, este verano, en Santander. En esta línea también me encantan Lara Almarcegui y Ángela de la Cruz.

Por otro lado, están artistas un poco mayores que yo, que me gusta mucho su trabajo y que son referencia en plan «en un futuro, yo quiero estar ahí». Algunos son José Díaz, Carlos Fernández-Pello, Irene Grau, Elena Alonso, Belén Rodríguez, Julián Rodríguez... Con algunos he tenido la suerte de exponer o colaborar. En ese grupo estarían Cristina Garrido, Alain Urrutia, Mauro Vallejo, Marlon de Azambuja… Por último, están los compañeros de fatiga con los que voy a exposiciones, debato, hago mil cosas: Fredy Solán, Álvaro Giménez, Paula Valdeón, Álvaro Chior…

«Primer ladrido (101 manchas)». Óleo sobre lienzo, 35 x 25 cm (2018) - J. R. L.

Qué se trae ahora entre manos. Llevo todo este 2018 trabajando en la serie «Lope de Rueda, 31», un proyecto pictórico donde reelaboro los felpudos del edificio en el que he vivido durante ocho años. Muchas de estas piezas las he enviado a la galería Fran Reus, de Palma, para una individual que inauguré el jueves 13 de diciembre y que estará abierta hasta principios de marzo.

Además, justo ahora estoy comenzando un proyecto que es una suerte de «spin-off» de este proyecto, a raíz de un felpudo feísimo que encontré de los «101 dálmatas».

«Sin título». Pintura sobre mármol rosa portugués, 25 x 20 cm (2017) - J. R. L.

Proyecto favorito hasta el momento. Creo que «Enlaces de escarabajo» (2016-2018). Fue un proyecto «site-specific» para la XXVII edición de «Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid» (Sala de Arte Joven). En él reelaboraba las piezas de los demás artistas de la exposición a través de pequeñas esculturas que surgían por el espacio, propiciando nuevas lecturas tanto de la sala como del resto de proyectos. Me gustó especialmente por trabajar a contrarreloj, con unas herramientas que me fueron dadas y no escogidas por mí (el resto de artistas); por su carácter vampírico y porque aún me imagino otras muchas posibilidades con otros autores.

«S/t (z, y, c)», pintura sobre compuesto cerámico, 110 x 150 cm (2017) - J. R. L.

¿Por qué tenemos que confiar en él? Porque no sé hacer nada mejor. Como decía antes, siento haber llegado a un punto de no retorno respecto a otras posibilidades, lo que significa que cada día tengo que trabajar en mi compromiso con mi hacer.

«U #1- Madrid», intervención mediante borrado en la vía pública, 40 x 40 cm (2017) - J. R. L.

¿Dónde se ve de aquí a un año? Ni idea. Quizás fuera de España. Igual debajo de un puente. En cualquier caso, trabajando en nuevos proyectos de los cuales posiblemente no tenga ni idea a día de hoy, lo cual es muy emocionante… Y complicado.

¿A quién cedería el testigo de esta entrevista? Cualquiera de los anteriormente nombrados que no hayan pasado por aquí. Pero además elegiría a otros tres: Diego Díez, que ya da mucho que hablar con «Plat»; Sofía Corrales, con su grupo comisarial GAPS; y Mar Guerrero, que expuso hace poco en Formato Cómodo.

¿Cómo se definiría en un trazo? Como he dicho, he estado trabajando con felpudos, que son objetos que, aunque maltratados y útiles, además son de los pocos objetos identitarios del rellano. Así que ahí va el mío: