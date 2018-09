DARÁN QUE HABLAR Irene Cruz: «No hay límites. Hay caminos, puentes… La Naturaleza lo es todo» Un primer viaje a Berlín hace ocho años le marcó una pauta: tenía que dedicarse a la imagen. Ahora, está a punto de estrenar «Diana», su primera película como directora de fotografía. La luz y el mensaje de Irene Cruz ya «dan que hablar»

Javier Díaz-Guardiola

Nombre completo: Irene Cruz. Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 1987. Residencia actual: Berlín, un avión o perdida en mi universo azul.Formación: Doble titulación en Publicidad, RR.PP. y Comunicación Audiovisual. Máster internacional EFTI en fotografía conceptual. Ocupación actual: Directora de fotografía, fotógrafa y «community manager».

Qué le interesa. Mi obra habla del misterio, del paisaje, de la pertenencia del ser humano al sistema natural... Trabajo de una manera introspectiva. A través de mis fotografías descubro y reflexiono acerca de mi posición frente al mundo y la vida. La caracteristica mas distintiva de mi obra es la luz. Esa luz del anochecer, fria... «mi azul». Siempre he sentido una gran atraccion por la iluminacion tenue e intima, sutil, serena, que envuelve mis escenarios. Mi trabajo navega por aguas muy poéticas. Quizá la clave que me situa mejor es lo que la palabra «liminal» denomina (esto es: la posicion de ambos lados de una frontera o umbral); es decir, estar entre el dia y la noche, la tranquilidad y la inquietud.

No hay limites. Hay caminos, puentes… La naturaleza lo es todo.

«Habitat» (2014) - I. C.

De dónde viene. Recojo en mi currículum más de 350 exposiciones, vídeo-instalaciones, ferias y festivales alrededor de todo el mundo. Los lugares que destacaría son el Palais de Tokyo o el Carrousel del Louvre en París; Project Art Space (NYC), la Kunsthalle y la Deutsche Oper (en Berlín). El Círculo de Bellas Artes en Madrid, el MUA de Alicante, el Da2 de Salamanca, The Mall en Milán…

«Tengo un pequeño taller de libros en casa. Empecé comprando por Amazon un kit de encuadernación japonesa y acabé adquiriendo una guillotina industrial de 30 kilos (que guardo debajo de mi cama)»

Creo que los proyectos que más han marcado mi carrera son «Inner Tales» (2011), «Stimmung» (2013) «Drowning in Blue» (2018) y «Diana» (2018), la película dirigida por Alejo Moreno en la que he sido directora de fotografía y que a partir del 21 de septiembre de 2018 podéis disfrutar en los mejores cines. Entre otros ha sido seleccionada en el 21º Festival de Málaga y el 42º de Montreal.

Imagen del proyecto «Icelandic Tales» - I. C.

Supo que se dedicaría al arte… Desde el mismo momento que visité Berlín por primera vez en agosto de 2011. Me fascinó, no sólo la escena artística, sino esta luz azul, esta atmósfera, esta inspiración… Creo que un artista vocacional siempre tiene intrínseca esa necesidad de crear, pero decidí luchar por ello y dedicarme 100 por ciento a esto desde esa fecha. Desde entonces no he parado, no he dejado de formarme, de crear, de exponer… Hay veces que hay épocas difíciles, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Amo los retos, amo estar de acá para allá, amo trabajar.

Imagen del proyecto «Inner Tales», el primero de su autora - I. C.

¿Qué es lo más extraño que ha tenido que hacer en el arte para «sobrevivir»? Muchas cosas. La verdad es que mi vida puede parecer un tanto peculiar a los ojos del resto del mundo. Para empezar, me paso el día en casas de gente que no conozco, viajando a veces de un día para otro, pasando sólo horas en una ciudad para dar una charla…

«Me gusta ver las series con años de retraso porque así se me olvidan los “spoilers” y ya nadie recuerda nada de ellas. Así que no tengo Netflix ni nada parecido. Y las películas, o las veo en el cine o me compro DVD»

Al principio sobre todo estuve combinando trabajos que se supone que son «de lo mío»: he sucumbido a hacer cosas insólitas. Por poner un ejemplo, entre otras, fotografía forense, o lo típico: BBC (bodas-bautizos-comuniones). Estuve editando fotos para algunas revistas importantes. He hecho vídeos de música de lo más extraño (que no pienso compartir a estas alturas). Cuando me mudé a Berlín en 2013 estuve cuidando niños, perros… Empecé dando clases extraescolares de tecnología a adolescentes alemanes que, la verdad, me vacilaban bastante.

«Luz azul» - I. C.

Su yo «virtual». Las redes sociales me han ayudado muchísimo en mi carrera. Al fin y al cabo, estudiar publicidad ha valido para algo. Estoy en todos lados, la verdad. Las que más uso son: Instagram, Twitter, Facebook, Vimeo, Imdb… (en todas soy @irenecruzfoto).

Y sí, también tengo un Blogspot. Es una historia graciosa: me escribieron de Canon diciéndome que querían patrocinar mi blog –y yo pensando, «¿qué blog?»–. Total, que me hice uno y les dije «venga, vale» (si hay pasta, hay pasta..). Ya había escrito algunos artículos en otros blogs (principalmente de Berlín), los recopilé y los metí ahí. Pero se acabó el patrocinio y se acabó el blog. La verdad, se encuentra ahora un poco abandonado. Siempre pienso en retomarlo y contar las cosas surrealistas que ocurren en las ferias de arte, pero no tengo tiempo para ello.

«He sucumbido a hacer cosas insólitas. Por poner un ejemplo, fotografía forense, o lo típico: BBC (bodas-bautizos-comuniones)»

Consumo además Spotify, y poco más. Me gusta ver las series con unos años de retraso porque así se me olvidan los spoilers y ya nadie recuerda nada de ellas. Así que no tengo Netflix ni nada parecido. Y las películas, o las veo en el cine o me compro DVD (aún)…

Dónde está cuando no hace cine o foto. Me dedico a la docencia, doy clase en numerosas escuelas y universidades (sobre todo en España y Alemania). Formo parte del colectivo de fotógrafos FKK de Berlín, donde a veces organizamos entre nosotros algunos talleres, además de compartir galería, laboratorio, escáner de negativos.... Tengo un pequeño taller de libros en casa. Empecé comprando por Amazon un kit de encuadernación japonesa y acabé comprando una guillotina industrial de 30 kilos (que guardo debajo de mi cama). Amo la edición, suelo hacer tiradas pequeñitas, de 100 o 200 a lo mucho. Últimamente todo lo hago a mano, coso, intervengo... Lo disfruto mucho la verdad.

«Suecia» (2012) - I. C.

Le gustará si conoce a... Me encanta desde siempre la forma de narrar que tiene el director Terrance Malick. Podría decir que él es mi gran referente. Me encanta su manera de trabajar y contar historias. Me fascina el trabajo de la fotógrafa Mona Kuhn, y Bill Viola, por supuesto. La luz de Gregory Crewdson, Emmanuel Lubezki, Lance Acord, Arnau Valls, Michel Gondry... Lo tengo que decir: echo mucho en falta tener referentes mujeres en el campo de la Dirección de Fotografía.

«A veces curro ofreciendo mis servicios “millenial” a los artistas veteranos, y lo hago con mucho gusto»

De mi generación destacaría el trabajo de Daniel Eceolaza, David Catá, Victor Alba, Antonia Gruber, annitaklimt, Francisco Mayor Maestre, Bárbara Traver, Juan Yuste, Ian Dunham y un largo etcétera. Pertenezco a una generación que es un lujo.

«The Muses» (Fifty.Dots) - I. C.

Qué se trae ahora entre manos. En varias cosas. Estas semanas he estado en casa de la artista Mimi Ripoll, en Málaga. Le estoy dando un curso personalizado en redes sociales, además de documentar algunas de sus pinturas y actualizar su página web. A veces curro ofreciendo mis servicios «millenial» a los artistas veteranos, y con mucho gusto.

«Para mí, crear es una necesidad, una búsqueda, una continua lucha y una pasión indestructible»

Lo combino con mi siguiente proyecto personal, que comienzo a fotografiar (y rodar) la semana que viene en Bolzano, en Italia. Y también estoy encargándome de la promoción y comunicación de «Diana». Estamos muy ilusionados preparándonos para el estreno en España, que queda nada.

Una de las imágenes de uno de los proyectos en curso de la fotógrafa - I. C.

Proyecto favorito hasta el momento. Mi dirección de fotografía en el largometraje «Diana» (2018) y en la serie «Inner Tales» (2011). Casualmente, son el último y el primero. Aunque me siento injusta afirmándolo con tanta rotundidad, ya que todos mis proyectos son hijos míos, y quizá debería quererlos por igual.

«Nebel» - I. C.

¿Por qué tenemos que confiar en ella? Para mí, crear es una necesidad, una búsqueda, una continua lucha y una pasión indestructible. Ahora mismo en los dos nuevos trabajos que estoy desarrollando he vuelto a lo analógico. Estoy haciendo todo en película de 120 mm. No me canso de probar, de descubrir. Crezco y aprendo con cada fotografía, con cada rodaje.

Trato de que el espectador que observe mis obras reflexione sobre nuestra condición como seres humanos, sobre el desnudo, sobre el cuerpo, el medio ambiente, la libertad y el futuro. De momento lo único que yo puedo hacer es confiar en que, de algún modo, mis señales lleguen. Y en que quien las reciba, sepa interpretarlas. Y ya.

Uno de los fotogramas de «Diana» uno de los proyectos favoritos, el próximo, de su autora - I. C.

¿Dónde se ve de aquí a un año? Ojalá por Europa haciendo más cine, a poder ser en Suiza, que pagan mejor… Me sigo viendo en Berlín. Me gusta estar allí. Pero seguramente ande dando vueltas por todos lados como de costumbre: ferias, expos… Les he convencido a mis queridos de Fiftydots Gallery que Arlés es una parada obligada a partir de ahora… París en noviembre, cita inamovible… Semana del arte contemporáneo en Madrid… hay eventos que son como el eterno retorno.

¿A quién cedería el testigo de esta entrevista? A Daniel Eceolaza, que, de verdad, es alguien a quien tenéis que conocer. Es un placer y un gusto trabajar con él y compartir además una bellísima amistad.

¿Cómo se definiría en un trazo?