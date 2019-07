La estela de exposiciones que deja el Orgullo LGTBI

David Wojnarowicz. «La historia me quita el sueño» (Museo Reina Sofía).

«Arthur Rimbaud en Nueva York» (1978-9)

La obra se sitúa con acierto al final del recorrido, pero se ha convertido ya en una de las más conocidas de su autor, el norteamericano David Wojnarowicz, y en símbolo de protesta, lucha y resistencia. Se trata de «Un día este niño», y en ella, en torno a la silueta de un menor (el propio artista en su más tierna infancia) un texto describe su futuro, marcado por la incomprensión, la burla, el desprecio, las agresiones y la homofobia, tan solo porque unos años después descubrirá «que desea poner su cuerpo desnudo sobre el cuerpo desnudo de otro chico».

Fechada a comienzos de los noventa, la pieza sintetiza a la perfección los intereses tanto plásticos como ideológicos y políticos que atravesarán toda la producción de Wojnarowicz, desde su interés por la literatura (Rimbaud, Genet, Burroughs...), su salto a la pintura, también a la fotografía, 0 su especial afecto por los desamparados y oprimidos.

Forma parte de la muestra «La historia me quita el sueño», primera gran revisión de su legado desde la que le dedicara el New Museum en 1999 y en la que el Museo Reina Sofía se ha implicado con el Whitney y el Mudam de Luxemburgo, no sólo para examinar la pluralidad de estilos y medios que el artista desarrolló, sino, y más importante, para poner en valor sus facetas como escritor y activista, enmarcando su obra en el contexto social y político que le tocó vivir: el del auge del neoconservadurismo (que le tocó de cerca) y la expansión del sida (que le tocó más de cerca todavía), mientras, impotente, asistía a la perdida de amigos y amantes (entre ellos su mentor, el fotógrafo Peter Hujar), sin que el gobierno de Estados Unidos hiciera nada por remediar el avance de la pandamia.

Contrapuntos

La cita, además, se convierte en punto de anclaje de un buen número de iniciativas diversas que convierten al Museo Reina Sofía en uno de los museos más gay friendly de España (aunque no el único: tanto el IVAM como el Centro Niemeyer, por poner un ejemplo, han desarrollado programaciones específicas con motivo de la semana del Orgullo en las pasadas jornadas. En el caso de La Térmica, en Málaga, estas continúan), que además se extiende no solo a un mes en el calendario, sino a toda su programación a lo largo del año.

De esta manera, los próximos jueves y domingos de julio servirán para proyectar en el auditorio las colaboraciones fílmicas de Wojnarowicz, mientras que este sábado 6 se desarrollará el segundo pase de la película «Autorretrato en 23 etapas», de Marion Scemamam, resultado de la entrevista que el creador tuvo con el teórico Sylvère Lotringer a finales de los ochenta, cuya exposición en el museo madrileño será recorrida de manera performántica por el artista Diego del Pozo Barriuso entre hoy miércoles y el viernes. Para otras sugestivas propuestas, no dejen de consultar el programa completo de «Hablamos por nuestra diferencia», el programa LGTBIQ+ del centro.