Proyecto ABC Cultural El Apocalipsis, según Roberto Urbano Arte y música se conjugan en la escenografía que Roberto Urbano prepara para el Festival de Música Sacra de Madrid y que el andaluz nos explica en el primer Proyecto ABC Cultural de la temporada.

Roberto Urbano

En este momento, estoy sumergido en varios proyectos, aunque el que más tiempo me ocupa es la puesta en escena para un cuarteto de cámara (violín, chelo, clarinete y piano) para el Festival de Música Sacra de Madrid. Esta producción será para mí es una extraña mezcla entre escenografía, «performance» y «site specific lumínico», por así decirlo.

Será un complejo montaje que ilustre y escenifique una retrospectiva contemporánea del Apocalipsis. Suelo explicar que la música no me produce imágenes, de forma que, cuando me propusieron este proyecto, lo vi como la oportunidad para ponerme a prueba en esta materia. Y si bien no son imágenes lo que más se me vienen a la cabeza, sí lo son ideas y sensaciones de aquellos primitivos cristianos que estaban más cerca de lo exotérico y del hermetismo que del catolicismo que hoy conocemos.

Una ruptura positiva

Se tocarán dos interpretaciones del Apocalipsis. Una es «El cuarteto para el fin de los tiempos», de Olivier Messiaen, y la otra es «Trío Nº1», de Miguel Gálvez-Taroncher. Se trata de un enfoque nada pesimista del Apocalipsis: más bien sería la visión de un hecho iniciático o catártico. El enfoque de los dos compositores –como el mío– es romper la simple interpretación dogmática del fin del mundo e imaginar otra ruptura, produciendo un suerte de simulacro estético.

Alzado del auditorio del Museo Reina Sofía, posible sede de la puesta en escena

Para ello, parto de un trabajo de investigación sobre Olivier Messiaen y su obra, especialmente de las notas que dejó en su partitura original y de las numerosas entrevistas que llevo realizando con Miguel Gálvez-Taroncher. Aunque en la obra hay elementos performáticos y la propia escenografía muta, en ningún momento pretendo alejarme de lo que es en sí un concierto ilustrado, o más bien escenificado, donde «performers» harán leves intervenciones, y la escenografía cambiará para enfatizar o revelar elementos de la obra que tienden a diluirse.

En lo formal, sigo organizando el espacio con módulos dentados de hierro similares a los de mi última exposición, en Granada, pero esta vez creando un espacio dentro del escenario, como un contenedor dentro de la escena.

De la mano de Heidegger

Aún no lo podemos asegurar, pero una de las sedes del XXIX Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid será el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y es para ese espacio para el que estamos trabajando. Ya dependerá de la organización si nos lo adjudican o no, aunque a día de hoy no hemos tenido ningún problema u objeción al respecto. Los músicos que interpretaran la obra –y quienes me propusieron este proyecto– son Miguel Ángel Acebo (piano) y Jesús Darío Dorado (violín).

La pieza del artista ocupará en cascada el escenario y arropará a los músicos de cámara

Por otra parte, estoy preparando la segunda parte de la trilogía sobre «Ser y Tiempo»; «Besorgen, el peso y la existencia» es la continuidad de la investigación que llevo a cabo en torno a la obra de Martin Heidegger.

Desde hace unos años trato de construir paisajes interiores a modo de «site specific», partiendo de conceptos del autor de «Ser y tiempo», articulando metáforas visuales donde el espectador sea interrogado por la obra y no al contrario.

Este estudio arranca de los términos «Sorge-Besorgen-Fursorge» (cuidado-preocupación-solicitud) y se materializa a través de tres proyectos expositivos y de toda aquella documentación que se genere de la profundización y análisis de los mismos.

Para esta segunda fase, estoy proyectando mi trabajo sobre la Capilla de la Trinidad del Museo Barjola de Gijón, y aunque aún no se ha definido fecha, se presume seguramente que será para la temporada 2019-2020.

Roberto Urbano (Granada, 1979) «Mi nombre es Roberto Urbano, tengo 39 años y soy escultor». Así de rotundo arranca el «statement» de este artista andaluz. «A lo largo de mi vida no he hecho otra cosa más que dedicarme a la escultura y a las personas. «Desarrollo mi obra intentando construir un discurso lo más coherente posible con el mundo y conmigo mismo –prosigue–. En la actualidad, compagino la creación plástica con mi labor de monitor de Artbrut en una residencia de personas psicodeficientes». Urbano suele estar cómodo en la periferia «tanto geográfica como artística», porque, apunta, es ahí donde intuye un sentido iniciático en la escultura, «una vía para salvarme sin saber muy bien de qué». En su opinión, el haber estado ligado a realidades sociales y culturales tan diferentes ha marcado el carácter de sus piezas y su enfoque sobre lo creativo. En la obra de este artista son muy habituales los símbolos: de una forma sutil casi imperceptible, señala, están presentes en casi toda ella: «Aunque camuflados, suelen ser de naturaleza atávica, arcaica y muy ligada a las más originarias representaciones religiosas, en especial de las primitivas comunidades cristianas: por ejemplo, “Gorgona”, el Pelícano negro». A este autor le interesa cómo se crearon esos sistemas de creencias, de dónde vienen, y cómo, de todo esto, la filosofía toma atributos para el discurso contemporáneo.

Detalle de la pieza «Dassein»

Urbano ha mostrado su trabajo en el Palacio de la Madraza, dependiente de la Universidad de Granada, este 2018. La muestra se tituló «Sorge. El cuidado y la cura» y fue comisariada por Nathalie Pariente. También en el ECCO de Cádiz, donde su «Desbordamiento» (2014) nos recuerda a la escenografía que presenta para este Proyecto ABC Cultural. Asimismo, su labor ha recalado de forma individual en el Palacio de los Condes de Gabia («Inútil», 2013), la Sala Arrabal de Granada (2009) o el Ateneo de Madrid. En muestras colectivas, su escultura ha llegado al Thyssen-Málaga («Los amigos invisibles», 2015) y al CACMálaga («Málaga Crea» 2014. El creador andaluz está representado en colecciones como la de la Fundación Rafael Botí, en Córdoba, la de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (Sevilla) o la de la Universidad de Granada.