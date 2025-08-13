Cruz Cafuné pone a botar a Chiclana en Concert Music Festival

Cruz Cafuné tenía un objetivo: igualar o superar la noche que protagonizó en ese mismo escenario hace exactamente un año. Y no iba a ser fácil. Aquella noche de verano fue inolvidable. Para él y para los cientos de jóvenes que se volvieron a dar cita un año después en Concert Music Festival. «El año pasado me fui al hotel sonriendo y espero que este año se lo pasen igual o mejor», reconocía 'Cruzzi' tras un arranque por todo lo alto con 'la raíz d€l mal'. El artista tinerfeño, uno de los más reconocidos del panorama de la música urbana nacional, se consagró sobre las tablas de un escenario que ha sido pisado por cantantes de la talla de Tom Jones, Raphael o Alejandro Fernández.

'Cruzzi' nunca camina solo, y en Chiclana no fue diferente. Mirases donde mirases había un joven con una camiseta del Inter de Milán en la que por la espalda se podía leer 'Me muevo con Dios', lema del tinerfeño y nombre del álbum que publicó en 2023. El outfit para ver a Cruzzi es el favorito del futbolero porque en caso de no tener el merchandising cualquier camiseta retro sirve. Pero si es del CD Tenerife, mejor.

Solo y rodeado de lo que parecían cristales, Cruz Cafuné comenzó con 'la raíz d€l mal' antes de dar paso a uno de sus himnos: 'Mina el Hammani', uno de esos temas con los que pegó un salto al estrellato y se posicionó como uno de los nombres propios del panorama de la música urbana. Él fue uno de los primeros canarios en poner al archipiélago en el mapa y, de esa forma, logró abrir un camino que después recorrieron artistas como La Pantera, Juseph o el propio Quevedo.

Cruzzi con un chasquido de dedos es capaz de poner a la pista de Concert Music Festival a botar. Sabe cómo hacerlo. Solo tiene que calentar el ambiente hasta que la instrumental rompa y contemplar cómo las cabezas sobresalen las unas a las otras. «Oye, Siri, llama al chef; No tienes chef todavía; Todavía». Y ¡boom«. Rompió la instrumental y el público rozó el cielo estrellado del poblado marinero de Sancti Petri.

En la hora que duró el concierto, no faltaron temas como 'Lo pues intentar' o 'Movezz en silencio', en los que el público no dudaba en sacar su móvil e inmortalizarlo para poder revivirlo cuando quisieran. Aunque el precio a pagar sea tan alto como no disfrutar el presente. Entre tema y tema, Cruz Cafuné no se olvidó de los «responsables» de que todo fuera sobre ruedas. «Un ruido para toda la gente que hace posible esta fiesta: técnicos, organizadores, camareros... ¡Un ruido!», pidió el rapero tinerfeño. Y el público respondió con una sonora bulla.

Uno de los momentos más emocionantes se vivió mientras sonaba 'Ojitos aguaos'. Los centenares de jóvenes y Cruz Cafuné se fusionaron y fueron uno durante el tiempo que duró la canción. Al tinerfeño no le hacía falta cantar ni seguir la letra, ya lo hacían por él las decenas de gargantas que se sabían todos y cada uno de los temas como la tabla de multiplicar del uno.

Antes de despedirse, y en medio de un ambiente en el que el público pedía algún que otro tema más, Cruz Cafuné agradeció el apoyo a sus seguidores y les pidió que volvieran a casa «sanos y salvos». El concierto se hizo corto pero el tinerfeño 'amenazó' con volver el año que viene o el siguiente. Ambas partes, público gaditano y artista, desean que esta noche de agosto se vuelva tradición en Chiclana.

