La cantaora Teresa Hernández ofrece un concierto en La Terraza de Fundación Unicaja

La Terraza de Fundación Unicaja recibe el jueves 28 de agosto a la cantaora, guitarrista y compositora linense Teresa Hernández. La artista, una de las voces más destacadas en la creación flamenca contemporánea, ofrecerá su espectáculo 'Romances de la voz herida' acompañada por El Peli (J. Manuel Martinez), a la guitarra, y Nasrine Ramanhi, al cajón.

El concierto tendrá lugar a las 21:00 horas con entrada libre hasta completar aforo. Esta actuación se enmarca en el ciclo 'Conciertos en La Terraza' con el que la Fundación Unicaja ofrece recitales flamencos y conciertos de música de autor contemporánea a cargo de algunas de las figuras más relevantes del panorama musical actual.

Con la apertura de 'La Terraza de Fundación Unicaja', inaugurada el pasado mes de junio, la institución continúa promoviendo e incrementando la oferta cultural en la ciudad a través de propuestas de calidad en conexión directa con la identidad y el imaginario cultural de la provincia de Cádiz.

Referente del nuevo flamenco

Teresa Hernández (La Línea de la Concepción, 1992) es cantaora, guitarrista y compositora. En la actualidad está sumergida en el proceso de creación de su primer trabajo discográfico y el estreno de su primer espectáculo en solitario «Romances de la voz herida» en el Festival Suma Flamenca Madrid 2025. Voz referencial en los tablaos más emblemáticos de la capital, recorre el mundo acompañando el baile y el toque de nombres reconocidos como Joaquín Cortés, Antonia Jiménez o José Maldonado. Su forma de abordar el cante, la composición y la dirección musical le ha convertido en uno de los nombres más solicitados de la creación flamenca contemporánea junto a artistas como Alfonso Losa, Eduardo Guerrero, Sara Jiménez o María Moreno.