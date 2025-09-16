Cuando Cádiz se convierte en un gran plató: «Lo bueno de los rodajes es escuchar al gaditano pasar»

No son pocos los directores que encuentran en Cádiz el escenario perfecto para desarrollar su serie o su película. Noche y Día (2010), protagonizada por Tom Cruise y Cameron Díaz; Muere otro día (2002), donde Cádiz fue La Habana durante una escena del rodaje de la película vigésima del agente 007; o la última gran producción audiovisual grabada en la ciudad, 'Young Sherlock', que tuvo a toda la ciudad en vilo, han sido algunos de los muchos proyectos que se han rodado en Cádiz. Y que se pretende que cada vez sean más. «Somos una ciudad que quiere acoger al sector audiovisual, lo necesitamos», afirmó Beatriz Gandullo, teniente de Alcalde de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz y presidenta de Cádiz Film Office, en el coloquio 'Rodando en Cádiz', organizado por South International Series Festival.

Precisamente, la concejala recuerda cómo vivió aquellos días en los que en Cádiz no se hablaba de otra cosa que del rodaje de 'Young Sherlock' y la dificultad de mantenerlo en secreto. «No podíamos decir nada. Recuerdo la plaza Argüelles, la plaza Mina, la plaza de la Candelaria... Entonces, Cádiz al ser muy pequeñita, cualquier cosa que se hace se nota mucho. No puedes tener un rodaje escondido: aquí tú tomas la Plaza Argüelles y lo sabe toda Cádiz». Y cuando Cádiz se viste de gala para convertirse en un gran plató, el ingenio genuino del gaditano de a pie sale a relucir nada más ve que a escasos metros hay cámaras que enfocan a hombres vestidos de otra época. «Lo bueno de los rodajes es escuchar al gaditano pasar. Y ahora la versión o la interpretación de lo que ahí está pasando», confesó entre risas Gandullo, quien, por otra parte, explicó el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento y la satisfacción que supone ver cómo empresas de Cádiz se benefician de las producciones que vienen a grabar a la ciudad.

Beatriz Gandullo: «No puedes tener un rodaje escondido en Cádiz»

«Para nosotros es mucho estrés, obviamente, en el sentido de que tienes que responder muy rápido a cosas que te están solicitando. Y luego, estamos muy agradecidos cuando viene una producción de estas características y de repente ves que todas las empresas de transporte que están trabajando son de Cádiz, el catering de los actores que está en las calles aledañas son de Cádiz...», manifiestó. Uno de los motivos que incrementen ese estrés es coordinar el rodaje con el correcto funcionamiento de la ciudad, es decir, que el gaditano o gaditana se vea lo menos afectado posible. En este punto, el actor Antonio Dechent, que también ha formado parte del coloquio junto al productor y el director de la película 'Coraje', Rafa Caballero y José Manuel Rebollo, respectivamente, le lanzó una pregunta a la concejala que dio pie a un interesante debate: ¿Está el vecino gaditano «harto» de las consecuencias que implican los rodajes en la ciudad como cortes de calles, ruidos a deshora o falta de aparcamiento?

¿Está el vecino gaditano «harto» de las consecuencias que implican los rodajes en la ciudad?

Beatriz Gandullo fue tajante: «La gente no está harta. No hay ese sentimiento en la ciudad, los locales nos lo pueden confirmar». En cuanto al problema del aparcamiento, Gandullo, junto a un miembro de su equipo, defendió que los rodajes que se llevan a cabo en la ciudad no agravan la falta de plazas para los coches porque «aparcan donde no se debe, con permiso, pero el ciudadano sigue pudiendo aparcar donde pueda». Por su parte, Antonio Dechent aseguró haber hecho la pregunta por «las dificultades que se pueden crear al ser Cádiz muy pequeña» y porque conoce lugares donde hay «problemas» porque el vecino se encuentra todos los días con que «no puede acceder a su casa». «He visto ese proceso de llegar a un sitio y ver la ilusión de la gente a todo lo contrario». Dechent utilizó su ciudad como ejemplo de una situación que cada vez se ve en más lugares: «Hace poco han estado rodando La Casa de Papel en el puente de Triana, y claro, al trianero le dices que no puede cruzar para el otro lado y te responde: '¿cómo?'».

Por su parte, Rafa Caballero aseguró que para llevar a cabo un rodaje «se necesita mucha logística alrededor», como cortes de calle, policía, alumbrado, maquinaria... Sin embargo, la prioridad es conseguir la mayor «convivencia» con el entorno, a pesar de ser muy «invasivos«. El productor criticó la »doble moral« de aquellos que critican y se molestan cuando graban en su ciudad pero que después »le gusta echarse su ratito por la noche viendo la serie de turno«. Sea como fuere, Cádiz quiere explorar más el sector audiovisual y lo quiere hacer de la mano de un South International Series Festival que ha puesto a la ciudad en el escaparate de la industria.