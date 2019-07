Javier Solana es saludado muy amistosamente por Plácido Arango, quien ya fue presidente del Patronato del Prado - GUILLERMO NAVARRO

Javier Solana: «Mi relación con el Prado es muy fuerte, le he dedicado muchas horas» El ex ministro de Cultura y Exteriores y ex secretario general de la OTAN, elegido por unanimidad nuevo presidente del Patronato del museo