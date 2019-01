La Fundación ARCO premia a seis destacadas colecciones En su XXIII edición los galardonados son Cleusa Garfinkel, CAAC MALI, Museo de Arte de Lima; The Meadows Foundation, Colección Banco de España, Colección H.E.F., Juan Entrecanales Azcárate, y Colección Kells, Juan Manuel Elizalde y Choli Fuentes

La Fundación ARCO, impulsada por Ifema, ha otorgado sus premios «A» al coleccionismo que en esta ocasión ha reconocido seis colecciones: Cleusa Garfinkel; CAAC MALI, Museo de Arte de Lima; The Meadows Foundation, Colección Banco de España, Colección H.E.F., Juan Entrecanales Azcárate, y Colección Kells, Juan Manuel Elizalde y Choli Fuentes. En esta vigésimo tercera edición, ha concedido estos seis galardones que reconocen el valor artístico de los fondos de coleccionistas e instituciones, así como su labor en el apoyo a la difusión del arte contemporáneo. El acto de entrega de los premios tendrá lugar en Madrid el 26 de febrero, tras el que se celebrará una cena en la que se recaudarán fondos destinados a la adquisición de obras en ARCO para la Colección Fundación ARCO.

Cleusa Garfinkel

Cleusa Garfinkel es una de las coleccionistas más activas e influyentes del panorama artístico brasileño. Comenzó su colección en 1974 adquiriendo pinturas de artistas modernistas brasileños, como Alfredo Volpi, Antonio Bandeira y Yolanda Mohalyi, así como de artistas populares, como Miriam Inés. A partir de los años 80, pasó a interesarse por el arte contemporáneo, tanto brasileño como internacional, convirtiéndolo en su marca, e incorporó a su colección nombres como Alighiero Boeti, Ansel Kiefer, Beatriz Milhazes, Carlos Bunga, Carlos Garaicoa, Cecily Brown, Edgar de Souza, Georg Baselitz, Jaume Plensa, Miquel Barceló y Tunga. La colección de Cleusa Garfinkel tiene un compromiso muy marcado con la producción contemporánea, sobre todo brasileña, representada por nombres como Beatriz Milhazes, Cildo Meireles, Edgar de Souza, Jac Leirner y Tunga, pero también cuenta con una fuerte presencia de nombres fundamentales de la escena internacional, como Anish Kapur, Ansel Kiefer, Damian Hirst, Georg Baselitz, Jaume Plensa, Mona Hatoum, Olafur Eliasson y Willian Kentridge, algo que aún no es muy común en el contexto del coleccionista privado brasileño. Otra característica de su colección es la fuerte presencia de mujeres artistas, como las brasileñas Adriana Varejão, Anna Maria Maiolino e lygia Clark, la cubana Zília Sanchéz, la francesa Louise Bougeois y la británica Tracy Emmy.

CAAC MALI, Museo de Arte de Lima

El Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo fue creado en diciembre de 2006 con el fin de prestar apoyo al MALI en el enriquecimiento de su colección permanente de arte contemporáneo, y contribuir a que estos fondos sean una muestra representativa de la creación contemporánea en el Perú y de sus relaciones con el arte de otros países de América Latina. Tras las gestiones de Jorge Basadre Brazzini, Muriel Clemens y Alberto Rebaza Torres, Alexandra Bryce Cisneros asumió la presidencia en 2018. La colección de arte contemporáneo del MALI es el testimonio de un compromiso de la institución con la creación artística del presente. Si bien sus inicios se funden con los del propio museo, el conjunto ha cobrado un nuevo impulso en los últimos años. Un tránsito marcado, entre otros, por el desarrollo de una escena artística en plena y radical transformación. Es el propio dinamismo del arte local lo que conduce a la creación de una curaduría especializada y de este Comité de Adquisiciones exclusivamente dedicado a enriquecer la colección contemporánea.

The Meadows Foundation

The Meadows Museum es la principal institución de EE.UU. centrada en el estudio y la presentación del arte de España. En 1962, el empresario y filántropo de Dallas Algur H. Meadows donó a la Southern Methodist University su colección privada de pinturas españolas, y otros fondos, para crear un museo, que se abrió al público en 1965. Esto marcaba el primer paso para cumplir con la visión de Meadows de crear «un pequeño Prado para Texas». Hoy en día, The Meadows alberga una de las colecciones más grandes y completas de arte español fuera de España. La colección abarca desde el siglo X hasta el siglo XXI e incluye objetos medievales, esculturas renacentistas y barrocas, pinturas de la Edad de Oro y maestros modernos, así como una importante colección de arte contemporáneo. Los artistas representados en la colección incluyen a Dalí, El Greco, Fortuny, Goya, Miró, Murillo, Picasso, Ribera, Sorolla y Velázquez, entre muchos otros. Linda Perryman Evans es la presidenta y directora general de la Meadows Foundation, una de las fundaciones benéficas privadas más grandes e influyentes de Texas. Directora y administradora de la Fundación desde 1976 y presidenta desde 1998, es la sobrina nieta de los fundadores Algur H. y Virginia Meadows.

Colección Banco de España

La Colección Banco de España es el resultado de un patrimonio artístico acumulado a lo largo de más de doscientos años. Tiene su origen en los encargos que el Banco de San Carlos, fundado en 1782, realizó a varios artistas de la época, entre ellos a Francisco de Goya, del que la colección conserva ocho magníficos retratos. A estos fondos iniciales se fueron sumando los procedentes del Banco de San Fernando y el Banco de Isabel II, de cuya fusión surgirá en 1856 el Banco de España. La colección ha seguido creciendo hasta el día de hoy, gracias a la labor de coleccionismo y mecenazgo que el Banco ha mantenido de forma continuada, reuniendo más de cuatro mil piezas entre pintura, dibujo, escultura, fotografía, grabado y artes decorativas. A la sección histórica de la colección, se unen las obras de los siglos XX y XXI, que conforman el 80% del total. Una de las líneas de fuerza más consistentes de esta sección es la de la abstracción, tanto la de corte informalista (con obras de Tàpies, Saura, Millares, Guerrero o Chillida, entre otros) como en su versión más geométrica y analítica (Palazuelo, Oteiza, Chillida, Asins, Ferrer o Sevilla). Pertenecientes a la década de los ochenta y noventa, son las creaciones de artistas como Gordillo, Miura, Campano, Quejido, Sicilia, Solano, López Cuenca o Aballí, etc. de los que el Banco atesora conjuntos relevantes que permiten conocer su amplia trayectoria. Con la integración del Banco en el Eurosistema, ya en el siglo XXI, se inaugura el proceso de internacionalización de la colección, con la incorporación de creadores procedentes del ámbito europeo (Etel Adnan, Miriam Cahn, Loboda, Höfer, Tillmans) e iberoamericano (Soto, Negret, Ramo, Macchi, Apóstol, Gusmão y Paiva, Louro, etc), quienes junto a otros artistas españoles actuales (García Andújar, Ballester, Ribalta, Lucas, etc.) dibujan un rico panorama del arte más reciente.

Colección H.E.F., Juan Entrecanales Azcárate

La Colección de Juan Entrecanales se extiende desde finales del siglo XIX hasta nuestros días y atesora más de quinientas obras. Se inicia con las obras heredadas de su padre, José Entrecanales, fundamentalmente pintura española del periodo 1880-1920. Además de éstas, va ampliando su colección con artistas como Picasso, Chagall, Juan Gris, Bores, Pancho Cossío o Julio González, entre otros. La pasión y el interés de Juan Entrecanales por el arte contemporáneo no se han quedado únicamente en la historia y le han llevado a crear una colección verdaderamente representativa de la creación actual a nivel nacional e internacional. La colección es el reflejo de ésta afición que comparte con su familia y que le lleva a ser un asiduo visitante de ferias, galerías e instituciones artísticas. Entre los fondos de su colección destacan artistas de los años cincuenta y sesenta como Guerrero, Palazuelo, Zóbel, Millares, Saura, Canogar, Tápies y Ráfols Casamada. Y continúa con Gordillo, Carmen Laffón, Günther Förg, Jesús Rafael Soto, Juan Muñoz, Carlos León, Soledad Sevilla, Perejaume, Mark Francis, Juan Uslé, Juliào Sarmento, Thomas Scheibitz, Daniel Canogar, José Manuel Ballester, Miki Leal, Secundino Hernández o Santiago Giralda, por citar algunos.

Colección Kells, J.M. Elizalde y Choli Fuentes

La Colección Kells se constituye en 1996, fruto del acercamiento de Juan Manuel Elizalde y Choli Fuentes al mundo del arte. En aquel momento su interés se centró en artistas y obras de arte moderno, principalmente en el lenguaje de pintura y la escultura de la segunda mitad del siglo X: Feito, Saura, Clavé, Sempere, Genovés o Baltasar Lobo, entre otros. En 2004 la Colección Kells dirige su atención a obras y procesos creativos contemporáneos, incluidos los objetos de carácter, mediante la adquisición de la primera obra contemporánea. Desde entonces, la Colección Kells está sumida en un continuo proceso de crecimiento a través de la incorporación de nuevos lenguajes como la fotografía, por la cual sienten una especial pasión. Así como por el vídeo, videoinstalación, instalación, archivos y objetos de carácter que se suman como medios de expresión. Conceptualmente, Juan Manuel y Choli entienden el coleccionismo como un intenso viaje de aprendizaje y emociones. Actualmente, la Colección se configura a través de varios centenares de obras, vertebradas a partir de un carácter ecléctico, reflejo de sus intereses y de los temas por los que sienten un especial afecto y sensibilidad: el lenguaje y la comunicación en sus diversos campos ocupa una parte importante en la colección. La Colección Kells tiene muy en cuenta, tanto a artistas emergentes como Juan López, Kepa Garraza, Guillermo Mora, Blanca Gracia, Clara Sánchez, Santi Giralda, Nacho Martín Silva, Miguel Angel Tornero, Carlos Irijalba, June Crespo, Sergio Prego o David Bestúe, como a aquellos que se encuentran en pleno proceso de investigación estética y desarrollo formal. Esta línea atiende a creadores nacionales de larga trayectoria como Juan Uslé, Carmen Calvo, Esther Ferrer, Angela de la Cruz, Jordi Teixidor, Antonio Ballester o Bernardí Roig e internacionales, como Richard Mosse, Dora Longo Bahia, Gustav Kramer, Liliana Porter, Sandra Gamarra, Francois Bucher, Tony Ousler, Carlos Bunga, Carlos Garaicoa o Maria Loboda.