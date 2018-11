Carlos Urroz dejará en marzo la dirección de ARCO Hasta su marcha, será codirector de la feria junto con Maribel López, su sustituta

Natividad Pulido

Seguir Madrid Actualizado: 27/11/2018 18:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace unos minutos ha saltado la noticia, vía comunicado de Ifema. Carlos Urroz dimite como director de ARCO, aunque su salida no se hará efectiva hasta el mes de marzo. De momento, y hasta esa fecha, ARCO tendrá dos codirectores: Carlos Urroz y Maribel López, que hasta ahora era la directora comercial (subdirectora) de la feria. Urroz lleva catorce años trabajando en Ifema: cinco como subdirector y nueve como director. Sustituyó en el puesto a Lourdes Fernández.

En conversación telefónica con ABC, dice Urroz que no ha tenido nada que ver en esta decisión la polémica surgida la pasada edición de la feria con una obra de Santiago Sierra, retirada del estand de Helga de Alvear. «No ha tenido nada que ver. Es un tema ya superado. Ifema rectificó y comprendió que debe aprender a respetar la libertad de los artistas». ¿Su relación con Ifema es buena? «Sí. Llevamos varios meses hablando de esto. A mis 52 años, es bueno cambiar y quiero empezar nuevos proyectos. He tenido estos años un trabajo buenísimo, uno de los mejores relacionados con arte que se puede tener en España». ¿Por qué ahora? «Porque ARCO se encuentra en un buen momento, ha alcanzado la velocidad de crucero y ARCOLisboa también es ya un proyecto sólido». ¿Le ha impuesto Ifema el nombramiento de Maribel López? «No, lleva trabajando conmigo desde 2012».

Cuando le preguntamos por qué una codirección hasta marzo y no un relevo en la dirección de ARCO, como parece lo habitual, explica que él se ocupará especialmente de ARCO en Madrid y Maribel de poner en marcha la edición de Lisboa. ¿Seguirá vinculado a las ferias del arte? ¿En España, en el extranjero? Aunque no suelta prenda, dice Urroz que ha tenido acercamientos y conversaciones para varios proyectos, pero que no hay nada cerrado aún: «Estoy abierto a todo, sea público o privado». Al parecer, su futuro está en Europa. Aunque niega que dicho futuro esté vinculado con Art Basel.

Agradece Carlos Urroz «el apoyo que ha recibido durante estos años por parte de todos los estamentos públicos y privados. Con la edición de 2019 de ARCOmadrid cerraré un ciclo profesional y personal desde el convencimiento de que la renovación periódica al frente de las grandes instituciones culturales es muy conveniente para dar paso a nuevos enfoques y perspectivas».

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, Maribel López fue subdirectora de la Galería Estrany-de la Mota en Barcelona, su ciudad natal, entre 1999 y 2007. Y entre 2007 y 2010 dirigió Maribel López Gallery en Berlín. Desembarcó en ARCO como la primera responsable de la sección Opening, Jóvenes Galerías en ARCOmadrid. Después pasó a ser directora comercial y de programas comisariados de la feria.

«Apostamos por el talento interno y por la excelencia de las personas que trabajan en nuestra organización, reconociendo sus méritos y la pasión que ponen en el desempeño de su actividad. Estamos convencidos –señala Eduardo Lopéz-Puertas, director general de Ifema, en el comunicado- de que este modelo de transición en la dirección de ARCO aporta todas las garantías de éxito para dar continuidad al fuerte impulso que ha venido experimentado el proyecto ARCO, liderado por Carlos Urroz en estos últimos años». Para Maribel López, «dirigir ARCO representa un enorme orgullo y una gran oportunidad para seguir trabajando por el arte. Soy consciente de la responsabilidad y el reto que asumo, pero tengo la seguridad que da contar con un equipo humano excepcional y con el apoyo de una gran organización a la que agradezco su confianza».

ARCO celebrará su próxima edición en Madrid entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2019. Y la cuarta edición de ARCOLisboa tendrá lugar del 16 al 19 de mayo del próximo año.