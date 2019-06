Todo lo que hay de Roma en nosotros, en un nuevo libro de Paco Álvarez El descanso dominical, la política, los grafitis, la siesta o los «sms» son solo algunas de las costumbres y conceptos que hemos heredado de los romanos

«Las calles están llenas de jóvenes [...] cantan hasta la madrugada y molestan a los vecinos». No es la queja anónima de una vecina eventual del barrio de Malasaña, es el lamento senil de un autor romano del siglo IV, Amiano Marcelino. Y es que Roma no es Arcadia –consuelo fantasioso de los poetas clásicos– y Paco Álvarez (1965, Madrid) ha escrito «Somos romanos» (Edaf) para refrescárnoslo. Un libro «escrito en tono de comedia que nos muestra las sorprendentes similitudes existentes entre el mundo romano y el actual», recuerda Álvarez. Como que el día cero del nuevo año empieza el uno de enero por gracia y culpa de «unos rebeldes hispanos» o que el grafiti era ya una jodienda para los servicios de limpieza romanos.

«Como llamar "cyathos" o "chato" a una medida de vino, una palabra griega y romana que evolucionó en nuestro idioma también como un verbo: chatear, que antes era irse de vinos y charlar con los amigos». Y que ahora hemos corrompido con el invento de las redes sociales («y sin vino»).

El escritor y especialista en el ocaso de la República de Roma lleva años pateándose la geografía española de las Mérida y Segovia romanas, entre otras, para apuntar las anécdotas romanas del viaje en una pequeña libreta que ahora ha engendrado un libro.

«Pronto me di cuenta que para hallar tesoros no hay que excavar en la tierra, sino muchas veces en los libros y en lo vivido». La aventura del paseo como único resquicio en el que inmiscuirse para comprobar que en estos últimos 2000 años no hemos cambiado tanto. Desde la siesta hasta la política, el descanso dominical, el matrimonio, el sexo, el flamenco, como los frutos de la modernez –sms, muros de Facebook, Whatsapp, Deliveroo, Tryp Advisor– o los pasos de cebra.

En esta obra, el también publicista nos invita a repasar la lista de los conceptos romanos que son la razón de ser de nuestra civilización, superando la mirada religiosa y patrimonial que siempre ha acompañado al estudio de la herencia latina. «Aquello que nos une con nuestros abuelos romanos, lo más singular y menos conocido, que hoy continúa vivo y nos hace romanos aunque no lo sepamos».

A la aventura de este vuelo clásico, también, se ha sumado a capricho del autor la savia de romanos «de ayer, de hoy y de siempre» como Groucho Marx, Woody Allen, o Marco Valerio Marcial.