La sorprendente confesión sexual de Mel B que puede acabar con la gira mundial de las Spice Girls La cantante admitía en una entrevista de televisión que había tenido un «affair» con Gery Horner. Sin embargo, su compañera de banda lo ha negado todo

La esperada gira de vuelta de las Spice Girl está en serio peligro. La tormenta se desdencadenó tras la aparición televisiva de Mel B en la que confesaba que había tenido más que una relación de amistad con Geri Horner (Geriwell antes de casarse con Christian Horner, expiloto de automovilismo que ahora dirige la escudería de fórmula 1 de Red Bull).

El pistoletazo de salida del tour de la «girl band» arranca el mes que viene el Reino Unido. El éxito en la venta de entradas ha sido tan rotundo que los rumores de que el grupo de los noventa iba a realizar también una gira mundial se habían convertido en un clamor.

Sin embargo, antes siquiera de anunciarse oficialmente, una sorprendente entrevista en el programa británico de Piers Morgan parece haber anulado esa posiblidad. En un momento del encuentro, el periodista le dice a la cantante. «Has venido aquí para ser completamente sincera, ¿te acostaste o no con Geri Halliwell?».

Al principio, Mel intenta esquivar la pregunta afirmando: «Sí. Todas dormimos juntas en una cama, pero no así, todas nosotras». No obstante, Piers vuelve a inistir: «¿Te acostaste con Geri así?». A lo que la artista sonrió y asintió con la cabeza. Tanto el periodista como su compañera Mel C, que estaba entre el público, se quedaron mirándola atónitos.

«Va a odiarme por esto porque ahora tiene una vida muy lujosa en su casa de campo con su marido pero es un hecho. No fue algo serio, solo fue algo que sucedió. Nos reímos y ya, eso fue todo», agrega Mel.

El representante de Gery Horner enviaba poco después un comunicado desmintiendo las palabras de la cantante. «Ha sido muy decepcionante leer todos estos rumores nuevamente, especialmente en el Día de la Madre», rezaba el texto, «simplemente no es verdad -continuaba- y ha sido muy doloroso para su familia».

La reacción de Mel B no se hizo esperar y comunicó a sus allegados que estaba muy molesta porque Gery le había dejado como una mentirosa. «Parece que está intentando borrar nuestra historia», les habría dicho, según publicaba con The Mirror.

Varios medios británicos han apuntado estos días que tanto Mel C como Emma Button, las otras dos miembros de las Spice Girls, están intentando mediar entre ambas. Sin embargo, tal y como cuenta el Daily Mail, «coinciden en que tienen que realizar los conciertos en Reino Unido porque han firmado un contrato y no quieren dejar a sus fans tirados, pero no habrá más».