Sastrón confirma que no habrá voto electrónico en las elecciones de la SGAE El presidente de la entidad afirma que «no hay leyes ni Estatutos que lo exigen»

El presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, ha confirmado que no habrá voto electrónico para las elecciones del próximo 26 de octubre a pesar de las advertencias del Ministerio de Cultura y Deporte, ya que «no hay leyes ni Estatutos que lo exigen».

«La junta directiva tiene desde hace 15 años el encargo de hacer esa reglamentación, cosa que ninguna entidad europea todavía tiene: todos lo contemplan, pero no lo han puesto en práctica y no es novedad. Cuando se convocaron estas elecciones, se sabía», ha señalado en declaraciones a los medios tras la entrega de una llave simbólica al dramaturgo Albert Boadella.

En este sentido, ha reiterado que «no se pueden hacer alusiones a que la ley lo exige, cuando no es así», y ha instado a la nueva directiva elegida a que lo instaure en sus próximos cuatro años de mandato. «Esta junta podría haber aprobado esa reglamentación, han tenido cuatro años para hacerlo y no lo han hecho», ha lamentado.

El presidente de SGAE también ha recordado que en las anteriores elecciones no hubo voto electrónico. «Yo no he eliminado el voto electrónico, sino que me he limitado convocar elecciones con arreglo a la normativa vigente», ha apuntado.

Cabe recordar que el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, reconocía en una entrevista reciente con Europa Press que la posibilidad de intervenir la SGAE podría darse antes de sus elecciones el próximo 26 de octubre, en caso de que la sociedad de autores no cumpliera con los requerimientos del departamento ministerial, entre ellos la puesta en marcha de ese voto electrónico.

Reunión con Guirao

Sastrón ha explicado que ya ha mantenido una reunión con Guirao «a la vueta del verano, hace unas pocas semanas». «Sí me he reunido con el ministro, pero lo hablado se queda en ese entorno. Había pedido audiencia con el ministro al día siguiente de ser nombrado, pero por lo que parece fui el último en ser recibido», ha ironizado.

Precisamente, este martes 11 de septiembre se conocía que un total de 17 miembros de la actual junta directiva de la SGAE han pedido en una demanda ante un juzgado la impugnación de la junta extraordinaria del pasado 10 de julio en la que se convocaron elecciones, al entender que hubo actuaciones que «contaminaron» la decisión.

Mientras una de esas actuaciones es la negativa a habilitar el voto por correo electrónico, la otra se refiere a una «información ficticia» entregada a los miembros de la junta en esa reunión, «para mover su ánimo y lograr la aprobación» de la convocatoria del proceso electoral. En este sentido, aseguran en la denuncia que la «información engañosa» hablaba de que el propio Ministerio de Cultura había solicitado la apertura del proceso electoral.

Críticos con las elecciones

Sastrón ha afirmado que todavía no le ha llegado esa denuncia y se ha mostrado «sorprendido» de que la denuncia por «datos engañosos venga de gente que precisamente votó que no quería» esas elecciones.

«El objetivo de esta denuncia parece ser que las personas que votaron que no, siguen intentando que no se produzca y, en cualquier caso, la vía judicial seguirá su curso y yo creo que es más lento que lo que el proceso indica», ha apuntado.

Sastrón también ha criticado las «afirmaciones atribuidas» al subdirector general de Propiedad Intelectual, Carlos Guervós, en esta toma de decisiones --remarcando que desde el Ministerio se le comunicó que «no había tiempo más que para elecciones rápidamente» y ha instado a Guirao a «tomar cartas en el asunto».

«Ponen al ministro como una persona que tiene que tomar una determinación sobre cosas de las que quiero estar seguro que conoce realmente. Vamos a razonar bien y con rigor», ha concluido