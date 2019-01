Pérez-Reverte responde a los ofendidos que le acusan de banalizar el genocidio nazi El popular escritor culpa a los medios afines al independentismo de instigar el linchamiento y califica de «ridícula» la descontextualización de sus palabras. Finalmente, se marca una nueva humorada: «Para no complicarme la vida, he decidido titular mi próxima novela "La castañera de Hiroshima"»

ABC

Madrid Actualizado: 04/01/2019 13:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«"No hay nada inteligente que decir sobre una matanza", Kurt Vonnegut. Matadero 5», tuiteó el escritor Arturo Pérez-Reverte ayer poco después de estallar la primera (micro)polémica del año que empezó a cuenta de un hilo en esta red social lanzado por el también periodista y en el que ironizaba sobre la superabundancia de novelas de campos de concentración.

Pero también ha respondido a sus críticos, en dos frentes. Por un lado, este viernes ha tuiteado: «Qué interesante, lo de ayer. Siete de cada cada diez ofendidos por mis comentarios sobre el exceso de novelas con las palabras "... de Auschwitz" en el título tenían símbolos independentistas catalanes en su perfil y fueron animados desde el principio por medios digitales ad hoc».

Además, Pérez-Reverte habló también con EFE (hasta tal punto ha llegado la controversia) en el que reflexionaba sobre lo sucedido: «Una herramienta utilísima para muchas cosas, puede convertirse también en un bebedero de patos agitado por los manipuladores y los tontos», dijo en referencia a la red social del pajarito.

«Twitter es un lugar donde no siempre la inteligencia prima sobre los prejuicios y llega a convertir un hilo de tuits estrictamente literario, lamentando el manoseo y la reiteración de títulos de novelas relacionadas con el Holocausto, en una cuestión de ofensa a la humanidad y a las víctimas del nazismo», ha ahondado.

«Lo que es ridículo es que un comentario en Twitter perfectamente contextualizado se descontextualice hasta convertirlo en titulares de prensa completamente alejados de su sentido original. Otra cosa que Twitter deja patente es la incapacidad de muchos de sus usuarios para percibir, no ya el humor, sino la simple ironía o el sentido entre líneas». Lo sucedido, ha añadido, «hace que uno se pregunte de forma muy pesimista sobre el futuro que espera a la comunicación y a las redes sociales».

«La castañera de Hiroshima»

Recordemos brevemente lo ocurrido en esta último revuelo internetil. Pérez-Reverte publicó estos tuits en donde se burlaba de la moda literaria sobre los campos de concentración. Y la cuenta oficial del Museo de Auschwitz en Polonia le reprendió por ello: «La historia de Auschwitz es la historia del sufrimiento de 1,3 millones de personas. Su tweet parece desencadenar comentarios que tristemente se están convirtiendo en una burla irrespetuosa a la memoria de esas personas».

El autor de «La tabla de Flandes» no se cortó para justificarse: «Usted o ustedes necesitan más comprensión lectora, pues demuestran que recordar una causa noble no siempre corre parejo con la inteligencia. Mis tuits se burlan de lo mucho que, por modas literarias comerciales, se manosea un asunto que debería tratarse con más rigor y respeto».

Las bromas desencadentantes por parte del escritor fueron las siguientes. «Iba a escribir una novela sobre Auschwitz, pero ya no quedan personajes libres: La bibliotecaria de Auschwitz, La bailarina de Auschwitz, El tatuador de Auschwitz, El farmacéutico de Auschwitz, La enfermera de Auschwitz, El mago de Auschwitz, El violinista de Auschwitz...», así empieza el satírico hilo lanzado a Twitter por el popular escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte y que cual cebo ha funcionado entre sus seguidores puesto que lo han apoyado nuevamente de manera apabullante.

El irónico hilo continuaba de esta manera: «Así que me dije: voy a escribirla sobre Mauthausen, que estará menos transitado. Pero no. El fotógrafo de Mauthausen, El ángel de Mauthausen, El violinista de Mauthausen (anda, aquí también había violinista)...». Y seguía: Seguro que con Treblinka no me pasa, concluí. Pero apenas le di un teclazo a Google, mi gozo en un pozo: El barbero de Treblinka, La viuda de Treblinka...».

Y faltaba el corolario: «Rediós. Qué difícil se está poniendo esto de la literatura». Pérez Reverte, tras todo el jaleo acontecido, ha encontrado en el humor el arma con el que seguir batallando en esta controversia y ha tuiteado este viernes: «Así que, para no complicarme la vida, he decidido titular mi próxima novela "La castañera de Hiroshima"».

La cuenta de Auschwitz Memorial, que reconocía estar de acuerdo con la saturación literaria por interesés comerciales denunciada por Reverte, le achacó, finalmente, al novelista que «considerando su posición y sensibilidad literaria, simplemente hubiéramos deseado que hubiera alzado su voz en defensa de las víctimas al darse cuenta de todas esas triviales, irrespetuosas y dolorosas palabras».