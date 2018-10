«El nuevo grafito de Pompeya puede ser del 79 d.C. o de años anteriores»

El hallazgo de un nuevo grafito en Pompeya «que cambia la historia de la erupción del Vesubio» dio la vuelta al mundo el pasado 16 de octubre. La inscripción descubierta en la Casa con jardín de la Regio V fue considerada la «prueba» de que la antigua ciudad romana quedó sepultada bajo las cenizas del volcán el 24 de octubre del año 79 d.C. y no el 24 de agosto como se pensaba por una carta de Plinio el Joven.

La noticia se dio a conocer durante una visita al yacimiento del ministro de Cultura italiano, Alberto Bonisoli, quien calificó de «revolucionario» este descubrimiento con el que, dijo, «se reescriben los libros de historia». Esa misma tarde, el responsable del Parque Arqueológico de Pompeya, Massimo Osanna, publicaba en Instagram una imagen del escrito analizado por el epigrafista Antonio Varone que se remonta a dieciséis días antes de las calendas de noviembre. Es decir, al 17 de octubre.

Dado que el grafito fue hallado en una casa en rehabilitación cuando ocurrió la catástrofe y que fue escrito con carbón vegetal, creen que la erupción habría tenido lugar tan solo una semana después. El 24 de octubre. Pero, ¿de aquel trágico año 79 d.C.? «La inscripción aparece en un entorno de la casa (atrio) en proceso de renovación, a diferencia del resto de habitaciones ya completamente renovadas; por lo tanto, los trabajos se estaban realizando en el año de la erupción», según el Parque Arqueológico de Pompeya.

«No deja de ser una hipótesis, puede que sea así, pero en el grafito no se especifica el año. Pudo haber sido hecho antes», replica Macarena Calderón Sánchez, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares que trabajó hace unos años en Pompeya y dedicó su trabajo de fin de máster a sus documentos epigráficos.

Los especialistas que organizan las Jornadas Pompeyanas, sobre historia, arqueología y filología en Pompeya, creen que ha habido «mucho sensacionalismo» en la interpretación del nuevo grafito. «Independientemente de la fecha que ponga, ese grafito pudo hacerse en el año 79 o en años anteriores», destacan haciéndose eco de un artículo publicado por Peter Kruschwitz, catedrático de la Universidad de Reading (Reino Unido).

En su escrito, que también recoge Luis Manuel López Román en Portal Clásico, Kruschwitz recuerda las sospechas que ya existían sobre la datación de la catástrofe, dada la vestimenta de las víctimas, que apuntaba más al frío otoñal que al verano, y al hallazgo de frutas, como las granadas, que aún no habrían madurado en agosto. «La fecha ha sido largamente discutida como un error, ya sea del mismo Plinio o como resultado de una tradición manuscrita defectuosa», señala el experto, sorprendido por el bombo mediático que ha generado el descubrimiento del nuevo grafito. A su juicio, este grafito apoya la idea cada vez más extendida de que la erupción del Vesubio se produjo en otoño y no en agosto, «pero no proporciona ninguna certeza de ninguna manera».

En el texto se lee: «XVI (ante) K (alendas) noviembre (embres) en [d] ulsit pro masumis esurit (ioni)». Cuya traducción vendría a ser: «En el día 16 antes de las calendas de noviembre, se entregó a una comida excesiva».

Se ha pensado en que pudo escribirlo alguno de los obreros que trabajaba en la supuesta renovación de la estancia, una especulación con la que Kruschwitz discrepa: «Seguramente si el trabajador comió en exceso 'al máximo', no tenía por qué grabarlo en una habitación de una casa que no era la suya. ¿Y por qué grabaría esto de todos modos? ¿No es mucho más probable que el grafito haya sido escrito por alguien que realmente vivió en esta casa, registrando esta cuestionable hazaña al igual que muchos pompeyanos eligieron grabar eventos de su vida cotidiana, desde actos funcionales hasta conquistas eróticas?».

Aunque quizá, como sugiere ahora la profesora Giulia Ammannati, el escrito sea una anotación de un servicio. La experta en Paleografía de la Scuola Normale Superior de Pisa cree que el escrito debe integrarse con un texto del que apenas se ve una parte («En Olearia Proma Sumserunt») y la traducción sería entonces algo así como «el 17 de octubre recibieron la dispensación de aceite de oliva». Se espera que los exámenes espectrográficos de la escritura revelen más datos sobre este epígrafe escrito a carboncillo.

Desde el Parque Arqueológico de Pompeya se explica que este material es frágil y evanescente y no podría haber durado mucho tiempo desde que se escribió, pero al catedrático de la Universidad de Reading no le convence esta explicación. En Pompeya se han encontrado un buen número de grafitos de carbón, la mayor parte de los cuales se han deteriorado al quedar expuestos al aire libre, pero «no existe un estudio que confirme el tiempo en que un graffiti de carbón podría durar en condiciones "pompeyanas"», subraya este experto mientras indica que lo más probable es que los escritos en el interior de las casas, como el recientemente descubierto, hubieran durado más que los del exterior. «¿Debemos suponer que todos los graffiti de carbón de Pompeya reportados tenían, como mucho, algunos meses?», se pregunta.

«El grafito es sensacional por derecho propio, no tiene que ser el más importante que se haya encontrado», concluye Kruschwitz.

La Sociedad de Estudios Clásicos, con sede en Nueva York, también se mostró cauta al difundir el descubrimiento. «Un nuevo graffiti encontrado en Pompeya puede finalmente resolver la cuestión de si la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. sucedió en agosto (como sugiere Plinio) o mucho más tarde. La fecha de la inscripción corresponde con el 17 de octubre--¿tal vez del 79 d.C.? ¡Dejemos que el debate (re)comience!»

