¿Qué música se escuchó más en Cataluña el día del referéndum ilegal? Reguetón La base de datos de Spotify permite conocer información detallada y curiosa sobre los oyentes en lugares concretos, por ejemplo durante San Fermín en Pamplona, hacer una comparativa entre las playas del norte y del sur de España en verano o saber qué canción arrasó en Francia tras ganar el Mundial

La base de datos de Spotify, además de darnos a conocer cuáles son los discos más escuchados de tal semana en tal país al modo de las listas de toda la vida, nos permite conocer información curiosa acerca de los gustos de lugares específicos o en momentos concretos (y también, por tanto, durante hitos relevantes). Por ejemplo: ¿se imaginan conocer cuál fue la canción más escuchada en el 23F? ¿O saber qué música fue la más escuchada en la calle Génova cuando Zapatero ganó las elecciones de 2004? Eso no se puede ya, pero hemos consultado alguna que otra cosa.

Recientemente, por ejemplo, se conoció la lista de lo más escuchado este verano en Spotify España, con predominancia latina, y que cuenta con una clara ganadora: Becky G, gracias a su éxito «Sin Pijama». El podio incluye de «Te Boté - Remix» de Nio García y «Usted» de Juan Magán en los puestos 2 y 3 respectivamente. En este Top 20 estival, la música propiamente española colaría estos representantes: «La Cintura» de Álvaro Soler, «MALAMENTE - Cap.1: Augurio» de Rosalía, «Lo Malo» de Aitana o «Ni La Hora» de Ana Guerra. En todo el mundo, el triunfo se lo llevaría Drake con el «Kiki, do you love me?», que ha sido reproducido más de 393 millones de veces entre el 1 de junio y el 20 de gosto.

Siguiendo el tema veraniego, hemos consultado si existen diferencias entre el gusto musical de diferentes playas en nuestra geografía, en una suerte de playas del norte versus playas del litoral mediterráneo y el sur. Así, hemos preguntado qué se escucha en Llanes (Asturias), Sangenjo (Galicia) y Salou (Cataluña), Gandía (Comunidad Valenciana) y Marbella (Andalucía). Y las disparidades no obedecen a ningún patrón (tampoco era fácil en una muestra tan pequeña). Aparecen en todas estas zonas los clásicos Ozuna, Juan Magán, Becky G, Aitana, Ana Guerra, Álvaro Soler, pero sí observamos que, a diferencia de Llanes y Sangenjo, en Marbella y Salou, quizá con mucho más turista extrajero, se escucha más a Drake, a Cardi B y Clean Bandit. Por cierto, en ninguna de estas playas aparece en el top 10 el tema de Rosalía que sí aparece en el Top 20 del verano en España, quizá entonces sea para público más urbanita y que se queda en la ciudad en verano. Y en Llanes aparece Melendi en el listado con su «Déjala que baile», a diferencia del resto.

Continuando con el hilo estival, ¿cuál ha sido el acontecimiento más popular de cuantos han sucedido este verano? Efectivamente, el Mundial de Rusia. Durante este evento deportivo, en el que Francia se proclamó de nuevo campeona del mundo, los datos de Spotify también nos arrojan curiosidades. «La Roja baila», el tema de Niña Pastori y Sergio Ramos, subió un 43% en escuchas tras el debut mundialista de nuestra selección contra Rusia. Y en Bélgica se incrementó un 289% las escuchas de la canción «We are the champions» de Queen cuando su combinado nacional venció a Brasil en cuartos de final. Los franceses, sin embargo, cuando batieron a los belgas incrementaron el consumo de «I will survive» de Gloria Gaynor en un 800%. ¿Y qué canción subió como la espuma en Francia tras derrotar a Croacia en la final? «La Marsellesa» levantó un pico de 991% de más escuchas en su historial en Spotify.

Hay más. Por ejemplo, ¿qué música se escuchó durante San Fermin? «TELEFONO», de Aitana, «Vaina loca» de Ozuna, «Ni la hora» de Ana Guerra, y Becky G, Luis Fonsi, J Balvin, C. Tangana... ¿Y en esa Meca de la fiesta que se Ibiza? En julio, los temas más escuchados fueron: «In my feelings» de Drake, «One Kiss» de Calvin Harris con Dua Lipa y, como no, Becky G y su «Sin pijama». Y, por último, un dato llamativo: ¿cuál fue la música que más se escuchó en Cataluña durante el 1 de Octubre? Reguetón. El top five de esa fecha lo conforman: Becky G con «Mayores», Ozuna con su profética «Se preparó», J Balvin con «Mi gente», Danny Ocean con su «Me rehúso» y Maluma con su «Felices los 4».

Por si quieren trastear, Spotify dispone de un mapa mundial en el que se puede consultar en cada momento qué es lo que más se está escuchando en las ciudades que lo tienen habilitado. Por ejemplo, ahora en Guadalajara (España) le están dando duro a «El nudo y la esperanza», de Viva Suecia, y a «Nomadas», de La Maravillosa Orquesta Alcohol, entre otras. Sin embargo, en Guadalajara (México) escuchan con fruición «El domingo se casa», de Banda San Miguel, o «Por qué tuvo que ser así» de La Dominante Banda El Cerrito, entre otras tantas.

La información que manejan estas plataformas es tan interesante y detallada que, por ejemplo, Metallica incluso conforma los setlist de los conciertos de su gira en función de cuáles son los temas más populares de su cancionero en cada ciudad. «Nunca antes estuvimos en un momento en el que pudieras tomar tantas decisiones informadas y comprender a tu público tan bien como podemos hacer ahora como artistas», dijo el CEO de Spotify, Daniel Ek, en declaraciones a Quartz preguntado a este respecto.